المقالات

القدس محورنا


عباس زينل||

 

ويكفي إننا في يوم القُدس نقف ونصطف مع المظلومين، لا مع المحتلين الظالمين غزاة الأوطان قامعين الحريات. إننا مع القدس قبة وأرضاً وشعبًا، إننا نصرخ بأعالي الأصوات؛ فلسطين أرض عربية ولا وجود للكيان الصهيوني الغاصب، فلتذهب جميع الأوطان العربية التي طبعت مع الكيان إلى الجحيم، فلتذهب جميع المصالح العربية إلى الجحيم، موتوا أيها الجبناء وتخلصوا من هذا الخوف الذي في داخلكم. ولكن قبل ان تموتوا أذعنوا مرة واحدة لصالح أهلكم وناسكم في فلسطين، أقلها لصالح العروبة التي لطالما تغنيتم بها وقرعتم رؤوسنا بها، أنتم أيها الأعراب والله أرذل أمة أخرجت للناس، سنين وبداعي ان العراقيين باعوا عروبتهم لإيران، وسنين تفجروننا ونقتل ونذبح تحت أياديكم النتنة، سنين تقتلونا دون اي رحمة، تحت حجة إننا كفار وفرس ومجوس، وبأنكم تتشفعون بقتلنا وتتقربون من الرسول بذبحنا، وجميع هذه السنين والكيان الصهيوني يتطاول على فلسطين وأرضها ودينها، وأنتم تتفرجون ولم تحركوا ساكنًا، بل بأعلامكم النتن الأصفر وقنواتكم المحرضة؛ وجهتم بوصلة الأجيال الشابة على ان العدو الحقيقي للعرب وللإسلام هي إيران، واعترفتم بامريكا صديقة حميمة، وباسرائيل دولة لها وجود ولا وجود لفلسطين، تبًا لكم ولدينكم ولاخلاقكم ولمبادئكم، ولكل ما تؤمنون بها،

اما نحن سنبقى مع كل من يدعم فلسطين ويصطف معها.

........

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاجتماعيات..علم الاجتماع
من الألف الى الياء الحلقة الثامنة والعشرون والاخيرة ( اليُسر )
مالك تهوى الرحيل؟
القدس محورنا
المرأة العراقية..وقفةُ تضامن في يوم القدس العالمي..
محورها القدس
العم سام و صراع الفيلة !؟
يوم القدس يتدفَّق فينا
يوم القدس يوم من أيام (روح الله)
يوم القدس العالمي يؤآخي عيد الفطر ويجاورهُ منذ أربعين عام،
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك