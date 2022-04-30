القدس محورنا

عباس زينل||

ويكفي إننا في يوم القُدس نقف ونصطف مع المظلومين، لا مع المحتلين الظالمين غزاة الأوطان قامعين الحريات. إننا مع القدس قبة وأرضاً وشعبًا، إننا نصرخ بأعالي الأصوات؛ فلسطين أرض عربية ولا وجود للكيان الصهيوني الغاصب، فلتذهب جميع الأوطان العربية التي طبعت مع الكيان إلى الجحيم، فلتذهب جميع المصالح العربية إلى الجحيم، موتوا أيها الجبناء وتخلصوا من هذا الخوف الذي في داخلكم. ولكن قبل ان تموتوا أذعنوا مرة واحدة لصالح أهلكم وناسكم في فلسطين، أقلها لصالح العروبة التي لطالما تغنيتم بها وقرعتم رؤوسنا بها، أنتم أيها الأعراب والله أرذل أمة أخرجت للناس، سنين وبداعي ان العراقيين باعوا عروبتهم لإيران، وسنين تفجروننا ونقتل ونذبح تحت أياديكم النتنة، سنين تقتلونا دون اي رحمة، تحت حجة إننا كفار وفرس ومجوس، وبأنكم تتشفعون بقتلنا وتتقربون من الرسول بذبحنا، وجميع هذه السنين والكيان الصهيوني يتطاول على فلسطين وأرضها ودينها، وأنتم تتفرجون ولم تحركوا ساكنًا، بل بأعلامكم النتن الأصفر وقنواتكم المحرضة؛ وجهتم بوصلة الأجيال الشابة على ان العدو الحقيقي للعرب وللإسلام هي إيران، واعترفتم بامريكا صديقة حميمة، وباسرائيل دولة لها وجود ولا وجود لفلسطين، تبًا لكم ولدينكم ولاخلاقكم ولمبادئكم، ولكل ما تؤمنون بها،

اما نحن سنبقى مع كل من يدعم فلسطين ويصطف معها.

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