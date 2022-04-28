المقالات

الحرب الناعمة الاخطر على الشعوب العربية


حسن الحسناوي ||

 

كانت الحرب الناعمة معروفة في تاريخ الصراع الفكريّ والبشريّ وكذلك الصراع العسكريّ، فإنّ مصطلح الحرب الناعمة أو الغزو بالطرق الجديدة جرى تطويره على مراحل في الراهن، فجوزيف ناي هو أول من استخدمه ضمن كتابه "وثبةٌ نحو القيادة - الصادر عام 1990، ثمّ أعاد استخدامه في كتابه "مفارقة القوة الأمريكية " عام 2002، ثمّ طوّر ناي أفكاره في كتابه "القوة الناعمة – Soft Power" عام 2004.

وقوام الحرب الناعمة استبدال الدبّابة بالإعلام، والجيوش بالعملاء، والاحتلال المادي بالاحتلال الفكري والأيديولوجي، واحتلال الأبدان باحتلال النفوس والأرواح والعقول، وتكريس هزيمة الفرد والمجموع في أيّ قارةٍ أو خارطة من دون حاجة لاستخدام القوة العسكرية. وعندها، يسهل استعباد الأمّة، هذه الأمّة أو تلكم الأمّة. وتتطلب الحرب الناعمة تأسيس غرفة تفكير استراتيجية ذكية يسودها العقل الجمعيّ في غرفٍ إعلامية إلكترونية واستخبارية، وعبر استخدام قنوات الإعلام العربيّ المتأمرك أو الإعلام الغربي المعرّب، وكذلك وسائل الاتصال، Facebook، Twitter، Instagram، وما إلى ذلك من وسائط الاتصال، والهدف العقل العربيّ والمسلم لتهميشه.

وتعمل غرف الحرب الناعمة على تفجير المتناقضات في الداخل العربي والإسلاميّ وتأجيج الصراعات الدينية وبثّ الفوضى وإقناع العرب أنّهم عاجزون ميتون غائبون همجٌ رعاعٌ متوحّشون. ومن هذه الفرق فرقة كيدون الموسادية المتخصّصة في هذا المجال، ووحدة التخطيط الإلكتروني في مركز الأبحاث التابع للمخابرات الأمريكية، ووحدة 8200 الصهيونية المعروفة باسم SIGINT والتي فيها مستعربون كثر يوجّهون عقول الشباب العربي والمسلم في وسائط الاتصال ويخلطون الحابل بالنابل مستغلّين في ذلك غياب الحسّ الأمني والثقافة الأمنية عند كثيرٍ من الشباب العربيّ والمسلم.

والقوة الناعمة هي أيضاً قوة سحرية يحصل أصحابها والمخطّطون لها على ما يريدون بقوة الأفكار والإعلام والأدب والمسرح والإعلانات والمواقع الإلكترونية والبرامج الفنية، سواء باللغة الغربية أو اللغة العربية التي تنتصر لمضمونٍ غربيٍ تغريبي.

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 القدس وما أدراك ما القدس 
الحرب الناعمة الاخطر على الشعوب العربية
وداع شهر الله، غربة الأرواح..
الديمقراطية هدية سيئة غلافها جميل جدا
بوصلة الحق في يوم القدس
قاسم سليماني يطوي الوجود بعين حدقاته القدس الشريف..
امريكا تستحق لقب النوايا السيئة بلا منازع
عائلة البرزاني هي الوريثة لعائلة صدام
العراق والانسداد السياسي في أخطر مراحله
الصراع بين إيران الإسلام وبين مهلكة آل سعود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك