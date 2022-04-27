مازن البعيجي ||

بابا بابا ممكن سؤال؟

نعم يا نور عيني اسأل الف سؤال..

بابا ما هو "يوم القدس العالمي"؟

آه ما هذا السؤال الذكي والكبير قياسا بعمرك يا صغيري؟!

بابا المدرسة اعطتنا عنه واجب بيتي. جميل جزاها الله خيرا هذه معلمة حاذقة، ومسؤولة، وتعرف دور مهمتها ومقاو.مة. نعم بابا هي هكذا وهي محجبة حجاب حتى أفضل من حجاب بعض المعلمات. أيها الصغير الكبير كيف عرفت كل ذلك؟! من معلمتي يا أبي.

حسننا يا ولدي "يوم القدس العالمي" هو شعار أطلقه رجل دين اسمه روح الله الخميني كان يدرس بالنجف الأشرف، في زمن كانت الحكومة وقتئذ موالية لأمريكا في العراق كما هي اليوم لكن بشكل اخف! قال: على كل الأحرار في العالم وخصوص المسلمين سنة وشيعة أن يخرجوا كل آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام، يخرجوا يتظاهرون ضد الاستكبار ومطالبين بتحرير فلسطين كل فلسطين من أيدي الكيان الصهيونى الغاصب لأرض فلسطين العزيزة.

طبعا لهذا العالم محبين، ومريدين، وإتباع يفتدونه بأرواحهم، ففورا لبوا هذا النداء وأصبحت آخر جمعة من كل شهر رمضان يوم عسير على كل المستكبرين وعلى الكيان الغاضب المؤقت يوم أسود لكثرة الثورات والقتال بطرق شتى من أجل طرد المحتل، علما أن العرب السنة حاولوا جعله هو شأن سني ولا دخل للشيعة فيه، وهذا من فعل الشيطان وخديعة المسلمين من السنة الذين بعد فتوى الخُميني العظيم عرفوا معنى يوم القدس العالمي وهو يوم مقدس بكل معنى الكلمة يخشاه كل عملاء أمريكا من المسلمين سنة وشيعة، لكن دون التأثير عليه بأي درجة وها نحن اليوم نشاهد إحياء يوم القدس العالمي في كل العالم مسلمين وغيرهم والسبب حكمة ذلك العالم الشيعي العميق والخطير على أعداء الإسلام.

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

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