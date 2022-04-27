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القدس هي المحور والمحور هو القدس

46 2022-04-27

هاشم علوي ||

 

القدس جمعت محور المقاومة واحرار الامة واصبحت وجهة قيادة محور المقاومة الذي اكد تبات الموقف لشعوب الامة وعلى رأسها الشعب اليمني المظلوم المحاصر الحاضر بقوة في المواجهة مع العدو الصهيوني.

من منبر القدس اشاد قادة محور المقاومة وعدد من الشخصيات المجاهدة بصمود الشعب الفلسطيني وتصديه لكافة المؤامرات الصهيونية لطمس القضية المركزية.

كلمات محور المقاومة اكد على استعداده لخوض حرب اقليمية حال تعرض الاقصى لخطر وجودي والاعداد لمواجهة الخطر الصهيوني الذي يهدد المقدسات سواء بفلسطين او بمكة والمدينة ولن يحقق التطبيع وتواطؤ بعض الانظمة العربية المطبعة مالم يتحقق للصهاينة خلال اكثر من سبعة عقود.

منبر القدس الذي تحدث فيه ابطال المقاومة من غزة ولبنان والضفة والبحرين وايران مسلمين ومسيحيين.

الظهور الاعلامي الجماعي لقادة المقاومة العربية بمناسبة يوم القدس العربي يؤكد المسؤولية الحقيقية لمحور المقاومة في التوجه نحو نصرة الاقصى والقدس وفلسطين وتحريرها تلك المسؤولية التي اكدت زوال الكيان الصهيوني لامحالة.

يوم القدس العالمي الذي يحييه محور المقاومة لابد ان يكون له صداه لدى الشعوب العربية التي انبطحت وطبعت انظمتها العميلة وتنتفض ضدها واسقاطها لانها باعت شعوبها للصهاينة وتركتهم ينخرون في عضامه بكافة المجالات والمستويات من البحرين والامارات الى الاردن ومصر وصولا الى المغرب وليسأل كل مواطن عربي ماذا تحقق له كمواطن وحكومته ودولته من التطبيع؟؟؟؟

اليوم يقف المجتمع العربي على مفترق مساقات في تحديد البوصلة بشكل حقيقي بعيدا عن توجهات الانظمة التي تنحرف بالشعوب غير وجهة العدو الصهيوني العدو الحقيقي.

مؤتمرفلسطين الذي تنظمه صنعاء مستمر باوراقه وبحوثه لليوم الثاني بمشاركة عربية واسلامية فاعلة حتى من بلدان  بعضها انساقت الى وحل التطبيع مع الصهاينة.

وليسئل حكام العرب  المطبعين عماذا جنو من التطبيع سوى الانحدار والانهيار الى الوحل الذي وصل اليه العدو الصهيوني.

اليوم تتجلى الحقيقة التي لامفر منها ان البلدان العربية تحتاج الى اعادة تحرير مجددا وايجاد انظمة عربية تحمل مشاعل تحرير فلسطين يكون محور المقاومة محورها وفلسطين هي المحور لمحور هو محور القدس.

الله اكبر...الموت لامريكا..الموت لاسرائيل..اللعنة على اليهود..النصر للاسلام

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