فلسطين قلب ينبض في صنعاء 

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هاشم علوي || صنعاء تدشن مؤتمر فلسطين قضية الامة المركزية تزامنا مع اقتراب يوم القدس العالمي تضمن اكثر من ستين بحثا وورقة عمل نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور رسمي رفيع وبمشاركة عربية واسلامية. مؤتمر فلسطين ربط محور المقاومة من اليمن الى ايران ولبنان وغزة والعراق في مداخلات تؤكد واحدية القضية المركزية وتعبر عن حيوية القضية ومشروعية الدفاع عن المقدسات. مؤتمر فلسطين يأتي في توقيت يتعرض الاقصى للاقتحامات من قبل المستوطنين الصهاينة واعتداءات على المقدسيين والمصلين بالمسجد الاقصى والاعتالات التي تمارسها دولة الاحتلال وهدم البيوت الفلسطينية ومحاولات تهويد القدس وحصار قطاع غزة واستمرار العدوان الصهيوني. مؤتمر فلسطين الذي يستمر اربعة ايام يأتي في توقيت يتعرض الشعب اليمني للعدوان السعوصهيوامريكي وحصار ظالم تؤكد فيه صنعاء ان قضية فلسطين هي قضية الامة المركزية التي لايمكن التخلي عنها مهما كان. صنعاء حددت البوصلة تجاه العدو الحقيقي للامة منذ وقت مبكر والڜعب اليمني اكثر شعوب الامة تحملا للقضية وينظر الى تحرير القدس كأولى اولوياته ويدرك ان شن العدوان والحصار ياتي في اطار محاولات دول العدوان ثنيه عن قضيته المركزية وتحويل اهتماماته الى وجهة اخرى. اهمية مؤتمر فلسطين تأتي في اطار التصدي للتطبيع الذي هرولت اليه بعض الانظمة العربية العميلة الخائنة ولفضح تلك الانظمة امام شعوبها التي لم تستفد من التطبيع انما زاد انحطاطها وتخبطها وسيرها وفق الخطط الصهيونية التي تشكل خطرا على الامة انظمة وشعوبا. مؤتمر فلسطين سيخرج بنتائج تمثل برامج عملية لدعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني ويشبك العمل الجماعي في اطار محور المقاومة وصولا لتحرير فلسطين كل فلسطين. مؤتمر فلسطين سيهيئ لتحرك الشعب اليمني للخروج تظاهرات يوم القدس والتي تصدر الشعب اليمني المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني ويؤكد تصاعد الزخم الشعبي وتفعيل وسائل الدفاع المشروع عن فلسطين الحاضرة في وجدان وواقع الشعب اليمني. الشعب اليمني يؤكد انحيازه العلني الى صف الشعب الفلسطيني. ابحاث مؤتمر فلسطين تضاف الى محاضرات ومواقف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والى محاضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في ملزمة يوم القدس العالمي وغيرها من خطابات القيادة السياسية والعسكرية والمجاهدين الذين يؤكدون جميعاً توجيه البوصلة الى فلسطين والقدس والاقصى في ماستصل اليه من معركة فاصلة ستحقق التحرير والنصر. كلمات مؤتمر فلسطين اكدت ان عدو اليمن وفلسطين واحد والمعتدي على الشعب اليمني والشعب الفلسطيني واحد. مؤتمر فلسطين الذي تنظمه صنعاء يكشف عورة المطبعين ادعياء العروبة صنيعة المستعمر البريطاني فمن اوجد الكيان الصهيوني العبري كغدة سرطانية في ارض فلسطين والقدس هو من اوجد الغدة السرطانية العربية في ارض الحرمين الشريفين ولابد من اعداد لتحرير المقدسات في فلسطين وفي الحجاز. الشعب اليمني ينظر الى مؤتمر فلسطين على انه انطلاقة لبناء جيش عربي اسلامي لتحرير المقدسات الاسلامية. الوعي كان حاضراً في توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبكرا حين اقرت تدريس مقرر الصراع العربي الاسرائيلي في الجامعات اليمنية.ونأمل ان تكون مخرجات مؤتمر فلسطين تليق بالقضية من حيث تفاعلها العملياتي مع واقع المواجهة مع العدو الصهيوني ومن يقف خلفه من قوى الاستكبار العالمي ودويلات التطبيع فمع اهمية اعادة القضية الى واجهة المناهج التربوية لابد من التاكيد على الخروج بصيغة عسكرية وصناعية توطن الصناعات العسكرية على مستوى محور المقاومة وتوجيهها نحو العدو الحقيقي واعلان قيادة عسكرية واحدة وغرفة عمليات واحدة لمحور المقاومة وغيرها من وسائل تعزيز الصمود والتصدي للعدوان السعودي الصهيوني. صنعاء تؤكد جهوزيتها لخوض المعركة الفاصلة مع العدو الصهيوني الى جانب قوى المقاومة واحرار الامة ومهما حاول الاعداء تهيئة المنطقة العربية للعدو الصهيوني فان صنعاء التي اسقطت صفقة القرن ستسقط التواجد الصهيوني في المياه العربية وان غداً لناظره قريب وستظل فلسطين قلب الامة الذي ينبض في صنعاء. الى محور المقاومة واحرار فلسطين اهتفوا الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل. اللعنة على اليهود... النصر للاسلام