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دعوة تجريم المطبعين..لماذا؟!


هادي خيري الكريني ||

 

الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب لتجريم المطبعين

وهو ضمن الدستور يحرم التطبيع !

ما الغرض منها ؟

اي جلسة لمجلس النواب هدفها إكمال النصاب من اجل تشكيل الحكومة وهو أمر جيد ومحبذ ومطلوب . ولكن يجب الاتفاق على من يكون رئيس الجمهورية اما ان تكون كجلسة مجلس الوزراء لم يكن على جدول الجلسة مشروع مد خط نفط  البصرة العقبة وتم التصويت عليه بطريقة خارح النظام والقانون وعدم مراعاة مصلحة البلد والحاق ضرر بالغ بالاقتصاد العراقي وتبديد ثروة البلد .

يجب الانتباه لهذه الدعوة لتجريم المطبعين وهو أمر ظاهره جيد وباطنه يخفي أمر!

 ان يكون من يحضر الجلسة ( تحالف ما يسمى السيادة واصل التجمع من اجل التطبيع مع اسرائيل.. وكذلك الديمقراطي الكردستاني المطبع ولديه علاقات مع إسرائيل ونفط العراق يعطى لإسرائيل شبه مجاني من الذين يديرون هذا الحزب ) فهو أمر غريب ومريب ؟

اولا بالدستور العراقي يحرم التطبيع مع اسرائيل فلماذا يشرع هكذا قانون ؟

والسبب لاحراج كتل الممانعة من عدم الحضور وبالتالي ادراج انتخاب رئيس الجمهورية أثناء الجلسة وتمرير ما أصبح مستحيل واجزم سوف تكون هناك قراءة أولى للقانون ثم يتم اهماله والغرض هو تحقيق النصاب للانتخاب رئيس الجمهورية !

ما الذي يمنع من الاتفاق على تشكيل حكومة يتم الاتفاق على عدم تجاوز الثواتب الوطنية ومنها عدم التطبيع مع اسرائيل واتفاقية اعمار العراق وإخراج المحتل وارجاع سعر صرف الدولار وعدم المساس بالحشد والغاء لاتفاقيات العبثية التي تبدد ثروة البلد وبناء ميناء الفاو وإلغاء بيعه وهي اقل الأمور الواجب العمل بها

لماذا وما الذي يمنع ؟

وطبعا الكل يعرف الكرسي اللعين واوامر من المحتل هي من تمنع لتدمير البلد !! 

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