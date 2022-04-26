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كيف نخرج القوات التركية من العراق ؟!


سامي التميمي ||

 

مثلما أخرجنا الأمريكان وقوات التحالف من العراق. علينا التفكير من الأن فصاعداً بأخراج القوات التركية من العراق .

لاتقل لي المفاوضات . المقاومة وحرب العصابات وأستنزاف قواتهم في تلك المناطق . هي الأفضل وكي يشعرون دائماً وأبداً  ً بأن الأرض ليست أرضهم ولن يكون هناك أحداً من الشعب راغب ببقائهم فقط الخونة والعملاء وهؤلاء لايشكلون نسبة كبيرة بل على العكس هم نفر قليل.

وفي كل دول العالم المقاومة هي من تخرج المحتل . وليس الجيوش .

ولنتذكر دائما بمقولة عصابات داعش والقاعدة أول  ما قدمت للعراق أوهموا العشائر والعوائل وبعض الشيوخ والوجهاء السنة . بأنهم جاؤوا لنصرتهم وأنقاذهم . ولما أستفردوا بهم أول من ذبح وهجر وسبى وأغتصب وصادر الأموال  والأعراض من السنة هم تلك العصابات .

 فلاتثقوا بالغرباء أبداً . وخصوصا الأتراك فالتاريخ ليس ببعيد وهو يذكرنا بمآسي عصابات وأستهتار الدول العثمانية حتى أنتهجوا سياسة التتريك والأسلام المزيف والسلوك المشين بين الدول التي أستحلوها .  وسرقوا كل شئ منها حتى من البيوت البسيطة .

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