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ربح (بفتح الراء والباء والحاء)  ربح (بكسر الراء والباء وسكون الحاء)

79 2022-04-25

عباس الزيدي ||

 

قضيتين في غاية الاهمية اطرحها بمناسبة استشهاد القائد ابو حسن الجابري

الاولى هي _ ان قادتنا مشروع شهادة  لانهم في  مقدمة الركب وابو حسن الجابري ( ربح ) احد الشهداء القادة

والذي تعرض للاصابة لاكثر من من مرة وواجهه المفخخات والعبوات والانتحاريين  لعشرات المرات وكنا معا  في جميع معارك التحرير ولم نغيب عن واحدة من تلك المعارك وقد انفجرت اكثر من عبوة ومفخخة تحت اقدامنا ونجونا باعجوبة 

والظاهر ان اللطف والكرم لالهي قد احاط  بالاخ الشهيد ابو حسن الجابر  حيث اهداه شهادة  (وهي جائزة المجاهد التي يلحث عنها)  في شهر رمضان وهو صائم وفي ليلة القدر المباركة

فقد ربح _ابوحسن الجابري

القضية الثانية ان كتائب سيبد  الشهداء المباركة  قد آلت على نفسها ان تعزز عطائها الوافر بالشهداء في كل مناطق وتراب العراق العزيز فمنذ انطلاق الفتوى المباركة وتاسيس الحشد  المقدس وهي تحرر الارض بالدماء الطاهرة 

انطلاقا من الدفاع عن الامامين الكاظمين عليهم السلام والدفاع عن  اسوار العاصمة بغداد في   سبع البور حيث الشهداء القادة ابو علي النظيف وابوهاشم الدراجي واركان السوداني وابو عمار التميمي وابو مجاهد المالكي الى سامراء المقدس وابو سيف الغراوي وابو حيدر التميمي وصولا الى بيجي واستشهاد  القائد ابو سامر الغراوي صعودا الى الشرقاط واستشهاد ابو فضة الدراجي والشيخ علي الزيدي ثم تحرير الموصل واستشهاد حر ثم تحرير الخالدية واستشهاد علي النظيف وصولا الى تحرير الحدود وتامينها واستشهاد القائد ابو الاشتر ثم استشهاد ابو حسن الجابري

ناهيك عن القادة الشهداء في سوريا دفاعا عن عقيلة الطالبين الحوراء زينب عليها السلام  وشهداء مقاومة الاحتلال الامريكي

ويستمر العطاء

وتستمر قافلة الشهداء

اللهم كما رزقت اخوتي الشهادة ..اسالك في شهر رمضان وفي ليلة القدر بمحمد واله ان لاتحرمتي منها ومن شفاعة الشهداء ..انك على كل شي قدر

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