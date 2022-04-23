عاجل : رداً على "المخلب القفل".. هاكرز عراقيون يطيحون بمواقع سيادية تركية بينها رئاسة الجمهورية
المقالات

عن ابي هلا (الحاج باقر)..!


  علاء الزغابي||   الفقيد القائد المجاهد الحاج باقر ابو علي، كان جميع رفاقه وقبل وصولهم لمنزله او مكان عمله يناديهم هلا ومرحبا يرافقها ابتسامة عريضة وقلب طيب . بعد ان امضى حياته بالعطاء والتضحية والماثر البطولية، في مقاتله الاحتلال الامريكي والمجاميع الارهابية في العراق، مجاهدا في الحشد الشعبي، يترجل عن صهوة جواده لترتقي روحه الطاهره عنان السماء ملتحقه بكوكبة من سبقوه من الشهداء الابرار . حمل الملوحه الجنوبية ممزوجه بالغيرة والكثير من طيبة القلب، مجاهد من الطراز الاول، مواليد 1986 محافظة البصرة منطقة المحاربين اب لاربعة اطفال ثلاثة منهم ذكور وبنت .  منذ نعومة اظافره وفي سنة 2005 شارك في اغلب المعارك مع المحتل البريطاني والامريكي في البصرة، وحين ما نودي بوجود خطر يحدق بمرقد السيدة زينب في دولة سوريا هب الى هناك دون تردد متمنيا الشهادة وخاض هناك معارك مع الابطال، حتى تم دحر الارهاب عن السيدة وعاد الى العراق، وما هي الا فترة وجيزه وصمام امان العراق يطلق فتوى الجهاد الكفائي، وكعادة الحاج باقر اول الملبين للنداء مدافعا عن الوطن والمقدسات،  جراح متتالية ما تلبث ان تالتئم حتى تجدد في معركة جديدة. احد اصدقائه كان مقبل على الزواج، ويحتاج الى غرفة اخشاب فور سماع باقر بهذا الامر مسرعا الى بيته ليفتح غرفته الخاصه ويهديها للشاب ليتزوج، الجدير بالذكر الاف المشيعين والمعزين ومن كل الفئات العمرية، شملت شخصيات من اغلب المحافظات دليل على طهارة قلبه وروحه النقيه، جبل الصبر زينب عليها السلام هو اسم الهيئة التي كان الحاج من مؤسسيها مقيما كل المناسبات الحسينية . ثلمه في جسد الخط المقاوم، خسارة كبيرة تضاف للقادة ، في شهر الله الفضيل نسال الله ان يتغمد روحه الطاهره الجنه .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عفا الله عن ماسلف..!ّ
العدالة والانسانية والبطولة
إطفاء نار الفتنة قبل أن يشتد أوارها
ليلة وداع امير المؤمنين علي "ع"خير من الف شهر من حكم بني امية...
أسس رخوة.. النتيجة أنظمة حكم فاشلة..!
عودة الإرهابيين من بوابة الخلافات السياسية...
الاستبدال ناقوس خطر..
عن ابي هلا (الحاج باقر)..!
المماطلة في تشكيل الحكومة وضررها على الشعب العراقي
من يقود من.. المركز يقود الاقليم ام الاقليم يقود المركز؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك