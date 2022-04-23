عاجل : رداً على "المخلب القفل".. هاكرز عراقيون يطيحون بمواقع سيادية تركية بينها رئاسة الجمهورية
المقالات

هل كانت صدفة؟!


مازن البعيجي ||

 

    شهادة علي عليه السلام في مثل شهر رمضان المبارك، الشهر الذي استفرت السماء بكتابها الصادق كل جهدها، لتركز عليه وتنوه على عظيم أيامه والليالي، وما شكل ثواب منْ ظفرَ ووفق لمثل هذا الشهر، بل عندما تعرف من خلال خطب المصطفى صلى الله عليه و آله وسلم التي سبقت شهر رمضان وحجم التحذير والترغيب لهذا الشهر المحسوبة كل ساعاته ولياليه بدقة الأوقات.

    إذا كيف نصدق عامل الصدفة الذي قد يورده البعض على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام؟!

وهل صدفة كان هو أول من صدق وبايع النبي الأكرم؟!

وهل من الصدفة هو دون غيره يفتديه بنفسه وينام مكانه؟!

وهل من الصدفة أن يجعله خليفته في شؤون ومرات كثيرة؟!

أم أن من الصدفة كانت ولاده في جوف الكعبة المشرفة، ليبقى ذكره حاضرا عند كل دوان المسلمين حول الكعبة حيث ذلك الركن الذي يشهد له ويشير إلى عظمته.

    من هنا كان تمام وكمال تكليف علي ينتهي باعز شهر على الله الخالق العظيم، وعلى العترة المطهرة عليهم السلام التي تعرف قيمة ذلك الشهر، ليكون علي نبراس ذلك الشهر وشهادته محور ما أفاض الإلتزام بمثل هذا الشهر، فلا صدفة في البين إنما هو ذلك المنتخب يوم نطق القرآن في رحلة المباهلة التي تنهي جدل كل متخرص لا يقين في قلبه على تفرد الإنسان الكامل بعد المصطفى ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) آل عمران ٦١ .

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل كانت صدفة؟!
كيف يعالج الامام علي ( ع ) حالة عدم التقدم و الاستسلام للافكار السلبية
آرام قتلت حمدان..!
علي بن ابي طالب عليه السلام . شذرات وآهات ..
اغتيال الحق..!
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
من قوانين العراق القديمة/قانون حمورابي
شاهد ماشافش حاجه ثبتت مبدا الشذوذ السياسي..!
حدث قبل اكثر من اربع سنوات..!
من الألف الى الياء الحلقة الواحدة والعشرون ( القوة )
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك