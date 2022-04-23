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من قوانين العراق القديمة/قانون حمورابي

42 2022-04-23

فيصل ريكان ||

 

ضمن سلسلة التعريف  بقوانين العراق القديم

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بعد سقوط سلالة اور الثالثة وهي اخر سلالة سومرية حكمت البلاد ظهرت  دويلات المدن ولم تؤسس دولة قوية الا بعد ظهور دولة حمورابي حتى نهاية العصر البابلي القديم عام 1595 ق .م .(سلالة بابل الاولى.

من اشهر ملوك سلالة بابل الاولى الملك حمورابي (1792 - 1750 ق.م).

استطاع حمورابي توحيد البلاد تحت حكممركزي واحد وكانت عاصمته بابل وهي من المدن الحضارية المهمة في بلاد الرافدين وتقع اطلالها في محافظة بابل على بعد 10كم الى الشمال من مدينة الحلة مركز المحافظة والى الجنوب من محافظة بغداد بحدود 60 كم .

تم الكشف عن مسلة حمورابي من قبل العالم الفرنسي شيل خلال التنقيبات التي اجرتها البعثة الفرنسية في مدينة سوسة العيلامية (1901-1902 ميلادية) وهي الان محفوظة في متحف اللوفر في باريس .

كانت المسلة عند العثورعليها اول مرة مكسرة الى ثلاث قطع وقد تم لصقها الى

بعضها وهي مصنوعة من حجر البازلت الاسود وذات شكل منشوري ويبلغ ارتفاعها بحدود325سم ومحيطها الاعلى يبلغ165سم ومن الاسفل يبلغ محيطها190سم وقطرها من الوسط يبلغ60سم .

لقد نحت الجزء العلوي منها بالنحت البارز وهو يمثل مشهد الاله شمس الهالحق والعدالة وهو جالس في عرشه وبيده اليمنى عصا الرعي والسيادة والاستقلال وتنبعث من على كتفيه حزمتانمن الشعاع ترمزان الى اشعة الشمس المغيرة للظلم والظلام ويقف امامه الملك حمورابي بخشوع وهو يرتدي لباساخاصا شبيه بلباس الكهنة وعلى رأسه غطاء رأس .

في اسفل النحت تبدأ الكتابة المسمارية المنقوشة على المسلة وبواقع اربعة واربعون حقلا يفصل احدهم عن الاخر خط واضح وتتضمن الكتابة مقدمة ومتنا وخاتمة .

شغلت المقدمة خمسة حقول وكذلك الخاتمة في حين شغل المتن الحقول المتبقية والذي ضم المواد القانونية البالغ عددها 282 مادة قانونية .

ويتبين ان الملك حمورابي قد شرع قانونه في السنوات الاخيرة من حكمه حيث ذكر فيها اعماله العمرانية والعسكرية .

المقدمة كتبت باسلوب ادبي جميل وقد استهل فيها الملك بذكرالالهة العظام التي اختارت الاله مردوخ وفوضته لنشر العدل ولمحو كل ماهو شرير وكي لايستعبدالقوي الضعيف .

ولم توضع في المسلة فاصلة بين مادة قانونية واخرى ولكن الباحثون قاموا بتقييم المواد القانونية على مضمون النص واعتبروا كلمة (summa( التي تعني  (اذا) بداية لمادة قانونية.

اما الخاتمة فقد اقتصرت على بيان اهداف القوانين وكيفية الافادة منها ومراعاتها وعدم الاخلال بها وثم انزل اللعنات على كل من يحاول تخريبها او نسبها لنفسه .

وقال الملك  (دع كل مظلوم له شكوى ان يذهب امام تمثالي(ملك العدالة) وليقرا كتابه على مسلتي ويستمع الى كلماتي القيمة ) .

ان المواد القانونية في قانون حمورابي مقسمة الى خمسة ابواب ؛-

1- التقاضي من المادة1-5

2- الاموال6-126

3-الاشخاص127- 214

4- جمع بين الاموال والاشخاص 215- 277

5-بيع الرقيق 278 –

282

المصدر: كتاب الاحوال الشخصية في قوانين العراق القديم

المؤلف: المحامي فيصل راضي ريكان

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