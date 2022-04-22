المقالات

فازَ عليّ، وتاهَت الأمة..


  كوثر العزاوي ||   نعم! أشهد أن الموت حق! ونهايةُ أجلٍ محتوم ولكن!! أن يكونَ الموت فوز ونتيجة خلود! فهذا يعني أن ليس كلّ موت فوز يحقق الخلود! فمن ياترى مصداق ذلك الفوز؟! إنّه عليّ إمام المتقين"عليه السلام" وذريته ومن تبعَهُ بأحسان، يوم صدح"عليه السلام"بواهنُ الصوت العاشق في محراب الكوفة في سجدة الغرام بضربة من شقيّ، بسيفٍ مراديّ يقطر مع السمّ حقدًا، أملًا بوَصلِ باغية وعَدَتهُ لحظة اشتهاءٍ من ثأر أوهوى دون حساب للخالق والاقدار! وقد أطلقها صرخة الخلود"فزت وربِّ الكعبة"قالها في غمرة غدرٍ من لَعينٍ هوى بسيفه المنقوع سمّا على هامةالعصمة،وأخذ من رأس القرآن مأخذا، وبين زلزالٍ وانفطار وانشقاق، كبّرَ روح القدس وهتف عليٌّ مكبّرا، إذ هوىٰ في المحراب تغمره الدماء، ومصدر التكبير من جانب طور الكوفة،إنها نغمة القَسَم التي لامست قلب المصطفى"صلى الله عليه وآله"ومِن عليائه اهتزّ ركن النبوة وقد سمعها عبر المرسَلات من بطنان عرش الله  صادحةبالفوز والفلاح، فخفق عندها جناحا جبرئيل وهبط هاتفًا بقسَمٍ أعظم! فكان كِلا القَسَمَيْن، شاهدًا لعليٍّ بعظيم الفوز،قَسَمٌ عرجَ إلى الملكوتِ فائزا،وقَسَمٌ نزل إلى الأرض نازِفًا معلنًا هَدْمُ أركان الهدى!وماكان  قسَمُ سفير الله باللهِ من أجل نعيِ عليّ وهو الفائز بالجنان! إنما كان نعيُ ضياع الأمة وحلول الضلال والتِّيه،وإلّا فقد تحقق الفوز لعليٍّ "عليه السلام"مذ أزفت لحظة الرحيل وهو مفضوخ الهامة، فجاء قَسَم الروح الأمين باللهِ! أن"تهدمت واللهِ أركان الهدى"!!حقا! فقد هُدِمت جميع الأركان لاركن ولاركنين ولاثلاث!؟ فأي حياة ستستقيم بلا هديِ عليّ وحق عليّ الذي يدور معه حيث دار! فما الذي بقي لكم ياأهل الدنيا!! {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ} يونس ٣٢ وانتم توقنون أن الموت عند عليّ بن أبي طالب"عليه السلام"بشرى لا نذير شؤم، وفوز لاخسران، وخلود لانهاية،إنها الخاتمة التي تليق بالوصيّ في حال السجودالذي يمثّل المظهر الأمثل والأسمى لمراتب التوحيد والعبودية، ومنه بدأ الحياة وبه ختم!! غير أن قصةعليّ وجحود الأمة لم تنتهي بعد، وحيثما وُجدَ ابن ملجم يكون عليّ!! فأدوات التخطيط والتنفيذ ووسائل الإغراء لازالت متوفرة مقابل نهج عليّ وأتباعه المرابطون حتى تسليم الراية إلى القائد الأقدس"عجل الله فرجه"وها نحن نشاهد اليوم ونقطف ثمار مدرسته العَليّة الشامخة المتمثلة في محاور التمهيد، ومنذ الأربعين من الهجرة والى يومنا هذا وتلاميذه يتسابقون نحو الشهادةوهم يذودون عن دعائم النهج القويم،والسَّحر براق عروجهم، لم تنحني الهامات إلّا إلى معبودها الواحد العظيم مذ أدرك عشاق عليّ أن المحراب كلمة سرِّ ثمرة التوحيد التي تقود إلى نيل المنحة الربانية، والتي لاينالها الا ذو حظ عظيم! ومنذ ذلك اليوم وعروج قوافل العشاق تسري في ذات الطريق المضمّخ بزكيِّ دماءِ قاماتٍ تتسابق كالشهب متحدّيةصنّاع فنون الغيلة والغدر التي أتقنها أعداء الله وأعداء النهج الأصيل وهم يتربصون بهم الدوائر! ولكن هيهات!وأنّى لرجال الله المخلصون الثابتون الغفلة والراحة طالما خط ابن ملجم المراديّ وأسياده وباغيات العصر الداعمة للغدر والإرهاب قائمة فيهم!! وهم يدركون آيات البصيرة والثبات.    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَميعَا} النساء ٧١   ليلة ٢١/رمضان ١٤٤٢هج ٢٢-٤-٢٠٢٢م
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وسائل معرفة الله سبحانه 
فازَ عليّ، وتاهَت الأمة..
كلمات من وحي ليلة الشهادة السرمدية
الفصل الاخير في المتغيرات العالمية المتسارعة
الإمام علي عليه السلام رحلة من المقام بمولده إلى المحراب بإستشهاده
سبيل الله وسبل الشيطان
الاغتيال الاخير..!
الإمام علي والحق!!
٣٠٠ آية في القرآن تتحدث عن مكانة أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب (ع)....
زوال الإعجاب بمعرفة الأسباب في سلاطين الأعراب .
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 78.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك