زوال الإعجاب بمعرفة الأسباب في سلاطين الأعراب .

منهل عبد الأمير المرشدي ||

اصبع على الجرح ..

المعروف والمألوف والمفترض ان يكون السلطان من ابناء الذوات وصاحب نفس أبية وعفة ورجولة وحياء حتى اننا اعتدنا ان نصف الفتى المؤدب والخلوق والملتزم فنقول عنه ( ما شاء الله .. .. ابن ملوك ) .

لكننا ومن خلال قرائتنا لسيرة اغلب السلاطين والحكام العرب في التأريخ البعيد والقريب حتى يومنا هذا نستشف حقيقة مغايرة وواقع لا يوحي بصلة فيما كنّا نعرف او نألف او نفترض فلا الملوك بسجايا الملوك ولا السلاطين بهيبة السلاطين إلا ما ندر وتيّسر بل وأقل من القليل .

ما دعاني للدخول في هذا الموضوع الغريب المستغرب هو مقال قرأته للكاتب والسينارست المصري الراحل اسامة انور عكاشة بعنوان ( أبناء الزنى كيف صاروا أمراء المسلمين ) .

وسأحاول أن اوجز ما جاء فيه من معلومات تجعلنا نألف ونتآلف ونعتاد ونتعوّد على مانرى من سلاطين يحكمون امة العرب يبيعون مقدراتها وينهبون خيراتها ويعيثون في الأرض فسادا مع اعتذاري عن ما يرد فيها من مسميات لأوصاف النساء او الرجال راجيا عدم أخذ المقال على المنحى الشخصيي لجهة ضد أخرى .

اولى حقائق التأريخ المرير التي يشير اليها المرحوم عكاشة انه ليس من الصدفة ان يبدأ الصراع في الجاهلية بين اولوا الشرف من العرب كبني هاشم ومخزوم وزهرة وبين من اشتهر بالعهر والزنا مثل بني عبد شمس وسلول وهذيل والذي امتد الى اسلافهم حتى يومنا هذا .

ثمة بيوت وانساب تطرق لها الكاتب ادرج لكم بعضها على عجالة .

حمامة ام ابي سفيان زوجة حرب ابن امية بن عبد شمس وهي جدة معاوية كانت بغياً صاحبة راية في الجاهلية . ( الراية تعني علما لبيت الدعارة).

الزرقاء بنت وهب وهي من البغايا وذوات الاعلام ايضا هي زوجة ابي العاص بن امية ام الحكم بن ابي العاص طرده الرسول ص من المدينة جدة مروان بن الحكم حتى ان الإمام الحسين (ع) رد على رسول مروان بن الحكم قائلا ( يابن الزرقاء الداعية الى نفسها بسوق عكاظ ) .

امنة بنت علقمة بن صفوان ام مروان بن الحكم جدة عبد الملك بن مروان وكانت تمارس البغاء مع ابي سفيان بن الحارث بن كلدة . وهذا مروان هو الذي اتوا به بعد ولادته الى رسول الله(ص) فقال الرسول ( ابعدوه عني هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون) وهذا الذي يلعنه الرسول (ص) يصبح اميرا للمؤمنين وهو صحابي جليل !

سلمى بنت حرملة وقد اشتهرت بالبغاء العلني ومن ذوات الاعلام وهي ام عمرو بن العاص بن وائل كانت امة لعبد اللة بن جدعان فاعتقها فوقع عليها في يوم واحد ابو لهب بن عبد المطلب وامية بن خلف وهشام بن المغيرة المخزومي وابو سفيان بن حرب والعاص بن وائل السهمي ، فولدت عمرو فأدّعاه كلهم لكنها الحقته بالعاص بن وائل لانه كان ينفق عليها كثيرا .

مرجانة بنت نوف وهي أمة لعبد الرحمن بن حسان كان يصلها العديد من الرجال من بينهم زياد ابن ابيه فباعها عبد الرحمن وهي حامل من الزنا ، فولدت عبدين هما عباد وعبيد الله ابنا مرجانة لا يعرف لهما اب فاستدعاهما زياد واستلحقهما به .

فكان عباد والي سجستان زمن معاوية و عبيد الله بن زياد واليا على البصرة وبعد ان كان عبيد الله ابن زياد واليا على البصرة زمن معاوية ولاه يزيد الكوفة حيث قاتل الامام الحسين عليه السلام حفيد نبي الامة، حيث خاطبه الامام بالدعي ابن الدعي .

قيل للحسن البصري : يا ابا سعيد قتل الحسين بن علي، فبكى حتى اختلج جنباه ثم قال ( واذلاه لامة قتل ابن دعيها ابن بنت نبيها ). قطام بنت شحنة التيمية وقد اشتهرت بالبغاء العلني في الكوفة كان اباها شحنة بن عدي واخاها حنظلة بن شحنة من الخوارج وقد قتلا معا في معركة النهروان، فاصبحت والغل ياكل قلبها لهذا طلبت من عبد الرحمن ابن ملجم عندما جاء لخطبتها ان يكون مهرها قتل الإمام علي عليه السلام .

امية بن عبد شمس هو جد الوليد بن عقبة من امه اليهودية التي زنى بها في الشام والوليد بن عقبة ولاه عثمان الكوفة فكان يقضي ليلته في شرب الخمر ولا يصلي الفجر ابدا .! اخيرا وليس آخرا هند بنت عتبة وقد اشتهرت بالبغاء السري في الجاهلية هي زوجة ابي سفيان وابنها معاوية يعزى الى ثلاثة نفر غير ابي سفيان، مسافر بن ابي عمرو بن امية ، عمارة بن الوليد بن المغيرة والصباح مولى مغن لعمارة بن الوليد . .

فكان معاوية اميرا للمؤمنين وكان يزيد بن معاوية اميرا للمؤمنين وكانوا ججميعهم أولياء امور المسلمين لمئات السنين شاء المسلمون أم أبو .

بقي ان اقول وبالمختصر المفيد ماذا نأمل او ننتظر من امة هذا تأريخ سلاطينها وهذه مزايا اغلب من حكمها وعلينا ان توقع الأسوأ من كل ما رأيناه من سوء وأخزى من كل ما ما رأينا من خزي وعار إن بقي اكثر ابناء الأمة ينعقون مع كل ناعق يسيرون حيثما تميل الريح ولكل قوم صنم وقائد وزعيم ولن يغيّر الله ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم .

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