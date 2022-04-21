المقالات

اللهم العن قتلة أمير المؤمنين.


مازن البعيجي ||

 

       عبارة يطلب منا في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان ونهارها نرددها كثيرا. لكن لماذا والقاتل واحد ومعروف؟! عبد الشيطان بن ملجم المرادي! لماذا علينا أن نردد العبارة بصيغة "الجمع"وكأن القاتل ليس "واحدا" بل أمة هي التي قتلت علي عليه السلام!.

       وحل هذا الأشكال هو أن المنفذ واحد لكن من خطط كثيرون، وليس مقصدهم جسد علي عليه السلام وإنما "مشروعه" الذي يتعارض مع مصالح من خرجوا عن ربقة الإسلام المحمدي الأصيل، ومال شراع الشهوات بهم والفساد نحو المجون، والفجور، وحب السلطة، والجاه، والجكسارات، والعقارات، والبنوك، ودنيا كانوا يذمون هارون عليها! وهم القتلة لمنهج علي قديما وحديثا ذات القتلة وما بن ملجم إلا مصداق واحد لمصاديق كثيرة حاربت الأنبياء، والمرسلين، والمعصومين عليهم السلام، وتستمر تلك العينة القاتلة للمشاريع الإلهية ولو بثوب الدين والتقوى والورع وجلباب وثوب التنسك.

     نعم تلك الأمة المنحرفة عن صراط علي عليه السلام في كل زمن موجودة، ودائما تهجز مثل المرادي وتصنع له خنجرا يحز به كل من تشبه واقعا بعلي وسار على منهجه، هل كان سلي|ماني من معسكر علي أم من معسكر المرادي؟! وهل كان المهندس من معسكر علي أم من معسكر المرادي؟! وهل كان الحش١١د من معسكر المرادي أم من معسكر الحسين عليه السلام؟! وهل كان انصاااار اليمن من معسكره أم من معسكر أمير المؤمنين عليه السلام؟! ومثله كل محور الحق محور المقاو.مة الذي ينبض قلبه وعقله على قلب ونبض علي عليه السلام؟!

    ما هو جوابكم؟!

وهل دولة الفقيه إيران الإسلامية التي قامت بتضحيات علماء وشهداء الطائفة وبدماء زكية، كل شريف يعرف شأنها عند الله سبحانه وتعالى، هل كانت من معسكر المرادي أم من معسكر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟! إذا من يحارب هؤلاء ويبحث عن هاماتهم ليفلقها بسيف العمالة وخنجر التآمر وبيد مثل السفارة  والإمارات، وبني سعود، وبقايا العثمانية العفنة أليس هو ذات "المرادي" الذي فلق رأس الحق والمنطق، والإيمان، ومن رفض التطبيع!؟ الجواب عند كل منصف ذا بصيرة ووعي يخاف الله ويخشاه.

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما يحيي البسيج..!ّ
الفضل ما شهدت به الأعداء
ما قيمة هذه النعل؟!
اللهم العن قتلة أمير المؤمنين.
الهلال بالهلال والدم بالدم، والحرب سجال...!
الامام علي (ع) بين الخالق والمخلوق...
تهديم وحرق مساجد ضرار فرض إسلامي وواجب إنساني
اعظم إمام في أعظم ليلة وسلام..هل نحزن عليه أم نستعد للقيام؟!
لا تختزلوا حياة الامام علي (ع) بالسيف وعلم الغيب
الرؤية العلمية في رسم المنهج التاريخي من منظور الإمام علي (ع)… 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك