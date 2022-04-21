اللهم العن قتلة أمير المؤمنين.

مازن البعيجي ||

عبارة يطلب منا في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان ونهارها نرددها كثيرا. لكن لماذا والقاتل واحد ومعروف؟! عبد الشيطان بن ملجم المرادي! لماذا علينا أن نردد العبارة بصيغة "الجمع"وكأن القاتل ليس "واحدا" بل أمة هي التي قتلت علي عليه السلام!.

وحل هذا الأشكال هو أن المنفذ واحد لكن من خطط كثيرون، وليس مقصدهم جسد علي عليه السلام وإنما "مشروعه" الذي يتعارض مع مصالح من خرجوا عن ربقة الإسلام المحمدي الأصيل، ومال شراع الشهوات بهم والفساد نحو المجون، والفجور، وحب السلطة، والجاه، والجكسارات، والعقارات، والبنوك، ودنيا كانوا يذمون هارون عليها! وهم القتلة لمنهج علي قديما وحديثا ذات القتلة وما بن ملجم إلا مصداق واحد لمصاديق كثيرة حاربت الأنبياء، والمرسلين، والمعصومين عليهم السلام، وتستمر تلك العينة القاتلة للمشاريع الإلهية ولو بثوب الدين والتقوى والورع وجلباب وثوب التنسك.

نعم تلك الأمة المنحرفة عن صراط علي عليه السلام في كل زمن موجودة، ودائما تهجز مثل المرادي وتصنع له خنجرا يحز به كل من تشبه واقعا بعلي وسار على منهجه، هل كان سلي|ماني من معسكر علي أم من معسكر المرادي؟! وهل كان المهندس من معسكر علي أم من معسكر المرادي؟! وهل كان الحش١١د من معسكر المرادي أم من معسكر الحسين عليه السلام؟! وهل كان انصاااار اليمن من معسكره أم من معسكر أمير المؤمنين عليه السلام؟! ومثله كل محور الحق محور المقاو.مة الذي ينبض قلبه وعقله على قلب ونبض علي عليه السلام؟!

ما هو جوابكم؟!

وهل دولة الفقيه إيران الإسلامية التي قامت بتضحيات علماء وشهداء الطائفة وبدماء زكية، كل شريف يعرف شأنها عند الله سبحانه وتعالى، هل كانت من معسكر المرادي أم من معسكر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟! إذا من يحارب هؤلاء ويبحث عن هاماتهم ليفلقها بسيف العمالة وخنجر التآمر وبيد مثل السفارة والإمارات، وبني سعود، وبقايا العثمانية العفنة أليس هو ذات "المرادي" الذي فلق رأس الحق والمنطق، والإيمان، ومن رفض التطبيع!؟ الجواب عند كل منصف ذا بصيرة ووعي يخاف الله ويخشاه.

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

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