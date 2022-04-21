المقالات

الرؤية العلمية في رسم المنهج التاريخي من منظور الإمام علي (ع)… 


الدكتور علي زناد كلش البيضاني ||   إن العناية بالتاريخ في المنظومة الفكرية لأمير المؤمنين (ع) هي ليست عناية القاص الباحث عن القصص ولا عناية السياسي الباحث عن الحيل السياسية وإنما هي عناية رجل الرسالة والعقيدة ورسم طريق تتسم ملامحه وغاياته بالبعد المستقبلي ، ومما يميز الإمام علي (ع) ـ وكله مميز ـ أن نظرته للتاريخ لم تتسم بالانتقائية بل بالعمومية والشمولية لأن الفيض العلوي في أساسه ليس انتقائيا بل شمولياً لمن أراد أن يتبع نهجه السوي ، ولنا أن نستشهد بمثال واحد رائع لسيد البلغاء (ع) في تحديده لرسم المنهج التاريخي الذي لابد أن يتبع إذ قال (ع) وهو يوصي أبنه الحسن (ع) ( أي بُني ، أني وان لم أكن عُمرت عمر من كان قبلي ، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم ) ومن هنا نتلمس معطيات رسم منهجية تاريخية أرادها الإمام أن تُتبع متمثلة ـ باختصار ـ التفكر في الأخبار وعدم اخذ الأمور على علاّتها ، والسير في الآثار ، والانصهار في الحدث  التاريخي إلى درجة يدعو (ع) فيها الباحث الى معايشة الحدث وكأنه قد جرى عليه شخصياً ليتلمس واقعيته ، ومن هنا أكد الإمام علي (ع) الجانب العملي من العقل الإنساني لما يتمتع به هذا الجانب من التفكير من أهمية بالغة في التأثير على التجربة الاجتماعية ، ومعنى ذلك أنه (ع) قد زاوج بين ( العقليات والتجريبيات ) بما يضمن الإحاطة الكاملة بمفاصلها المكونة لها ، ونستشف أيضا من هذا الكلام أن أمير المؤمنين (ع) دعا إلى أهمية الأخذ بمنهج الربط التاريخي بين أخبار الماضين وبين كل ما ينتجه الواقع الراهن من وقائع تُغير من هذا الواقع وتصنع منه تاريخاً جديدا ، ومن أساليب الإمام (ع) في رسم المنهج العلمي التاريخي هو توظيف الفاعلية اللغوية والدلالية في صياغة خطوات المنهج من خلال استخدام أنظمة الإشارة اللغوية الذي يعتبر أساس من أساسات بل ضرورة من ضرورات عقلنة الخطاب لإيصاله إلى المتلقي بصورة واضحة يستطيع من خلالها أعادة صياغات جديدة لمناخات معرفية سائدة تفصل بين النظرية والتطبيق ، وبهذا كان يدعو الإمام إلى استخدام أدوات التفكير السليم في قراءة النص التاريخي بعمق وعدم سطحية وتعجل في ترجيح الاحداث والحكم عليها فهذا ما يمكن أن نصفه بالتفكير السطحي ـ القشري ـ والخلاصة التي أرادها الإمام علي (ع) هي نقل التجربة التاريخية من الواقع النظري إلى الواقع التطبيقي،كما ويلاحظ أن الإمام (ع) دعا إلى اخذ الحقيقة كاملة والتثبت منها لأن معرفة نصف الحقيقة أشر من الجهل بها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرؤية العلمية في رسم المنهج التاريخي من منظور الإمام علي (ع)… 
هجوم (صابرين نيوز) السيبراني..قراءة وتحليل
عاجل..اغتيال الإمام علي في الكوفة !!
ويستمر المرادي يقتل علي..!
وهل يوجد إصلاح الفكر الوهابي الظلامي؟!  
لا سلام في أوكرانيا..
ِعشقٌ، ثم‌ّ فوزٌ، فَعروج..
من الإلف الى الياء الحلقة التاسعة عشر ( الغفلة )
إستراتيجية الاحتلال التركي لشمال العراق
شيطنة إيران في العراق هدف إسرائيلي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك