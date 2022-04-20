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لا سلام في أوكرانيا..


  هيثم الخزعلي ||   منذ اعلان روسيا للعملية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت ان أهدافها حماية إقليم الدنباس واجبار أوكرانيا على الاعتراف بهذا الإقليم وبتبعية القرم لروسيا واعلان الحياد وعدم الانضمام للناتو.  وتكررت كثيرا تصريحات الرئيس الاوكراني زيلنسكي حول استعداده لقبول هذه الشروط.  الا ان كل مفاوضات بين روسيا واوكرانيا مصيرها الفشل بسبب الرغبة الأمريكية لاستمرار هذه الحرب.  وهذا يقودنا الي استنتاج آن كل مفاوضات مستقبلية ستفشل وان الصراع لن ينتهي الا بكسر احد الطرفين الولايات المتحدة او روسيا..  وهناك سببين لهذه الرؤية ١- الاندفاع الغربي بمعاداة روسيا منذ اليوم الأول للحرب وشيطنة الرئيس بوتين وتشبيهه بهتلر تنبئ بأن الغرب قطع جسور العودة عن هذا العداء..  ٢- كلا الغريمين الرئيسيين في الحرب روسيا والولايات المتحدة يجب أن يخرج منتصرا حسب رؤيته. فلقد شهدنا حزم من العقوبات الغربية على روسيا على كل المستويات الاقتصادية والثقافية والرياضية وآل دبلوماسية.  بل حتى حظر بيع القطط الروسية!!  واقسى العقوبات كانت  اخراج روسيا من نظام سويفت ومنعها من الوصول لاحتياطياتها من العملة الصعبة المقدرة ب٦٣٥ مليار دولار تقريبا .  مع حملات تشويه لسمعة الرئيس بوتن والدولة الروسية وتصويرها بأنها دولة توسعية مستبدة.  مع ان تاريخ روسيا شهد (٥) غزوات غربية لروسيا كلها مرت من أوكرانيا.  اما على المستوى الاستراتيجي فأن الولايات المتحدة لن تقبل باي حلول تجعل أوكرانيا توافق على الشروط الروسية.  لان هذا معناه انتصار روسيا وبداية نظام عالمي جديد وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة.  لذا يجب على الولايات المتحدة ان تنتصر في أوكرانيا وان تسقط روسيا مهما كان الثمن.  بينما بالنسبة لروسيا فأن انضمام أوكرانيا للناتو هو (تهديد وجودي ) كما يعرف من الاستراتيجيين الروس، وهذا ما يبيح للرئيس بوتن استخدام السلاح النووي في حال وجود تهديد وجودي لروسيا طبقا للدستور الروسي.  كما أن خسارة روسيا تعني نهاية بوتن السياسية وتمدد الناتو لحدود روسيا وفرض الثقافة الليبرالية على روسيا وتغيير قيمها.  وهذا ما لايمكن السماح به من قبل روسيا ولو أدى لحرب نووية.  ومن المعلوم ان الناتو بدأ بإرسال مقاتلين لاوكرانيا تحت مسمى متطوعين، وبدأ بإرسال أسلحة ومعدات قد تقلب موازين المعركة او تحدث (gam Changer).. كما حدث باغراق الطراد (موسكفا)..  كما بدأنا نسمع مقترحات حول استخدام روسيا لاسلحة نووية تكتيكية...  فأعتقد ان المعركة ستذهب للتصعيد وموضوع تحولها لحرب نووية مسألة وقت...  ولن يوجد سلام في أوكرانيا ولن توجد نهايات سعيدة للصراع فيها...    ٢٠-٤-٢٠٢٢
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