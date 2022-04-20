عاجل : الميادين : مجاميع عراقية سيبرانية تعلن تنفيذ هجوم على عدد من المواقع الحكومية منها قناة التاسعة الحكومية الاسرائيلية
المقالات

شيطنة إيران في العراق هدف إسرائيلي

93 2022-04-20

وليد الطائي ||   شيطنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وسط وجنوب العراق، مشروع وهدف أمريكي وإسرائيلي ومن معهم من الخلايجة ومؤسساتهم الإعلامية. وتساندهم نفايات البعث الصدامي، والبعض المأزوم المحسوب على التيارات الشيعية والمنحرفة منها، وانجرار هذا البعض المحسوب شيعياً.  خلف مشاريع مشبوهة مدعومة خارجياً، سببها القيادات التي تقود هذه الجماهير الفاقدة للوعي، والا لو راجعنا مواقف الجمهورية الإسلامية منذ عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم، سنجد كل مواقفها إيجابية وداعمة للعراق وقوته ووحدته، وافشلت مشاريع التقسيم.  بل أجزم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ساهمت مساهمة كبيرة بالحفاظ على العملية السياسية من الانهيار والسقوط المدوي. وعندما تحدث الأزمات السياسية في العراق، خصوصاً في البيت الشيعي، تتدخل الجمهورية ويكون تدخلها إيجابياً وتفرج الأزمات،  بينما المحيط العربي والخليجي أجمع، لم يتقبل العراق الجديد بعد سقوط نظام العوجة المتخلف، وهذا المحيط أرسل إلينا مشاريع مختلفة كلها تسعى لاسقاط العملية السياسية الجديدة، والمحيط العربي سفك دمائنا وقتل منا مئات الآلاف بالسيارات المفخخة والانتحاريين والتكفير، والفتاوى التي  تصدر من بين الحرمين بإشراف نظام ال سعود، وتبث في وسائل إعلام سعودية واماراتية وقطرية وهذه الوسائل والمنصات الإعلامية رسمية تتبع أنظمة الخلايجة، ويشاهدها الملايين في محيط الشرق الأوسط، ليس ذلك فقط بل راح اعلام الخلايجة يشيع ويضخ أكاذيب وقصصة إلى اذهان الشيعة البسطاء والمأزومين الذين يتبعون التيارات الشيعية المنحرفة.  بأن هذه السيارات المفخخة والانتحاريين والإرهاب، تقف خلفها إيران، وأن إيران لا تريد الخير للعراق، وأنها تحتل جنوب العراق وتسرق النفط والخ،  من كمية الأكاذيب وتسفيه العقول، بل وصل استهداف الايرانيين أثناء مجيئهم إلى زيارات العتبات المقدسة في العراق، وهناك من يطالب بمنعهم من الزيارات، بحجج وادعاءات وأكاذيب تطلقها وسائل الإعلام السعودية وشقيقاتها،  اتذكر حديث المخلوع صدام التكريتي، مستذكراً  اعتدائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال نصا في إجتماع مع المقبور عزة الدوري وآخرين من قياداته البعثية، مستذكراً موقف الجمهورية في فترة الحصار على العراق، قال التكريتي، الإيرانيين ينسون التجاوزات، وتعاملوا مع العراق تعامل جيران وتعامل واقعي وبروحية متسامحة وإنسانية، بعيداً عن الحقد والضغينة وبعيداً عن الشماتة، رغم الاعتداء لفترة ثمان سنوات، ولم يشمتوا بالحصار على العراقيين.  هذه شهادة من كبير نفايات البعث الصدامي الدكتاتوري، أذن أقول من ينخرط في مشروع شيطنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يخدم إسرائيل وحلفائها، سواء يعلم أو لا يعلم، وخطابي موجها ليس لنفايات البعث، إنما للمحسوبين على الشيعة والتشيع أن يعودوا إلى رشدهم، ويحرروا عقولهم من الهيمنة الخليجية المسيطرة عليهم ثمانية عشر عاماً، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم ولن تتأثر بخزعبلات تطلق هنا وهناك، فالجمهورية ستكون الدولة العظمى في الشرق الأوسط، خلال الأعوام القادمة، دول الخليج أجمع أدركت هذا الأمر تماماً،  وبدأت بالزحف تجاه الجمهورية من أجل ترطيب الأجواء واعادة ترتيب العلاقات بينهم وبين إيران العظمى.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ويستمر المرادي يقتل علي..!
وهل يوجد إصلاح الفكر الوهابي الظلامي؟!  
لا سلام في أوكرانيا..
ِعشقٌ، ثم‌ّ فوزٌ، فَعروج..
من الإلف الى الياء الحلقة التاسعة عشر ( الغفلة )
إستراتيجية الاحتلال التركي لشمال العراق
شيطنة إيران في العراق هدف إسرائيلي
إيران الإسلام منتصرة باقية
فقدان الشغف بالحياة وآثاره النفسية 
لا تكن على ابناء الحشد سبعا ضاريا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك