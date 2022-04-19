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چاي وچذب !


باقر الجبوري ||

 

السكوت على عمليات الجيش التركي في شمال العراق !

بعض الاخوة قالوا انه ضعف حكومي وعليه فنقول :-

ان الموضوع ليس ضعف حكومي !

الموضوع في حقيقته هو وجود مؤامرة !

تشترك فيها الحكومة مع الكردستاني البرزاني لاستقطاع اجزاء من شمال العراق وتسليمها الى تركيا على طبق من ذهب بحجة عدم سيطرة الحكومة والاقليم على تلك المناطق التي تنطلق منها جماعة ( PKK ) بعملياتها ضد الجيش التركي !!

وحتى نكون اكثر دقة فالعام القادم سيحمل معه الذكرى المؤية لترسيم حدود سايكس بيكوا التي استقطعت من خلالها مناطق شمال العراق من الحكم العثماني !

فبعد اشهر سيقول الحاكم العثماني !!!

هذه ارضي !!

والحكومة العراقية ستسكت !

والاقليم الذي يتباهى بجيش البيشمركة الذي يقبض رواتبه من المركز سيسكت !

والمطلوب من الحكومة الصدرية القادمة كذلك ان تسكت كما هي الان ساكتة عن اعتداء القوات التركية على تلك المناطق !

بمعنى اخر ( ان العراق مبيوع )

النفط للاردن ومصر !

والارض للسعودية باستثمارات غربية السماوة وادخال المليونين فلسطيني اليها ثم استقطاعها والحاقها بالسعودية كما حصل مع الاراض اليمنية التي استقطعتها المهلكة بعد استثمارها بنفس الطريقة التي يجري التعامل بها مع غربية السماوة !

وكذلك بيع الشمال ووصولا الى كركوك وقبلها نينوى للاتراك وغيرهم !

وهذا ما كتبنا عنه سابقا وقلنا انه دور العراق في صفقة القرن الاسرائيلية !!

المشروع هو حلب العراق حتى اخر قطرة !

والمطبعون مع اسرائيل ماضون نحوا الصفقة والشعب مضحوك عليه !

وبعد وبعد وبعد !!

قلناها سابقا المطبعون لهم دبيب كدبيب النمل !

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