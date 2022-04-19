نكته من الواقع الخريطي !

باقر الجبوري ||

وفاة احد الصيادين في البصرة نتيجة اصابته باطلاقات نارية من قارب تابع لحرس السواحل الكويتية !!

بعدنة ماخلصنة من السالفة !

عشيرة المتوفى وهي عشيرة ( مياح ) تگاوم دولة الكويت الاتحادية العظمى بسبب الحادثة من خارج حدود الكويت !!!

وتستعرض باسلحتها ورجالها مع احتمالية الدخول الى الكويت باي لحظة من قبل رجال العشيرة الابطال !!

الكويت تدخل الانذار !!

وترسل الى البصرة عدد من المشايخ ( المشاية ) لاخذ عطوة من عشيرة ( مياح ) ويوصلون رسالة دولة الكويت لعشيرة المياح ان دم القتيل محفوظ وتدللون !!

والله والنعم من مياح !!

وكذلك والنعم من دولة الكويت التي تعرف الاصول العربية !

زين الحكومة العراقية وين !!!

ماعرفناكم بالعربان لو بالتربان لو يم الامريكان !

لا بالشمال حاميه !

ولا بالجنوب راده حراميه !

حبيبي فد تصريح او تهديد !!