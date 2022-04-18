التخبطات الامريكية تزيد في كشف عورتها

التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
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فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
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المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
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عزيز العراق…محطات ورسائل.
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
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امرأة بعدل أمة من الرجال