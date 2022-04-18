لماذا تُستهدف الكرادة عادة؟!

رأفت الياسر ||

في السابق كانت الانفجارات مكثفة في المنطقة حتى تحولت لمدينة اشباح واجبرت الشركات و المحلات و الحركة التجارية لمدن اخرى ضمن تغيير واضح في الجغرافية الاقتصادية

و بعد مجيء الحشد الشعبي و عودة الامان في عموم العراق و الكرادة خصيصا عادت الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لطبيعتها بل ازدهرت اكثر

و يفاجئ الاهالي من اغلاقها غير المنطقي على حساب دعم مناطق اخرى

اذا كان الامر كما يشاع بسبب التهديدات الأمنية فالارهاب يبحث عن اي كثافة سكانية شيعية وهناك اماكن يمكن الوصول لها بسهولة من قبل الارهاب وهي مكتضة بشرياً

واذا كانت الاجهزة الامنية قادرة على تحديد تهديد ما قبل فترة طويلة فلماذا لا تجهز عليه مسبقاً و تبطله؟

وهل سيبقى الارهاب بنفس خططه وهو يرى الاحترازات الامنية المشددة وكشف لخططه؟ وهل هو بهذا الغباء؟

ام سيبحث عن مدن اخرى للنيل منها كبديل عن الكرادة وهذا يستوجب غلق كل بغداد!