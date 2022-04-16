المقالات

كسِّروا مربع الشر

68 2022-04-16

حازم أحمد فضالة ||

 

    وصلتنا معلومات موثقة قبل مدة قصيرة، عن إرادة لدى بعض حكومات الشر تسعى للعبث بأمن العراق؛ فبعد الإخفاق المُرّ  الذي تجرَّعته الحكومات الأربع للشر: بريطانيا، إسرائيل اللقيطة، تركيا، الإمارات، في ملف الانتخابات العراقية، ولم يستطيعوا تشكيل حكومة على مزاجهم حتى الآن؛ فإنهم يفكرون بإحدى الضربتين للشعب العراقي في نهاية شهر رمضان:

1- الانقلاب العسكري على الدولة العراقية.

2- تفجير الوضع المتدهور، وصناعة العبث العام في العراق، على غرار العبث 2019 باسم التظاهرات!

    ولأنهم اكتشفوا أنَّ الانقلاب العسكري، ليس إلا حشرة تحت أقدام عناصر القوة في العراق وهي: المرجعية الدينية، العشائر، الحشد الشعبي، فصائل المقاومة، جمهور المقاومة الغاضب، وهنا شطبوا على النقطة (1)، فهي تحمل بذور فنائها بداخلها، وعناصرُ القوة في أعلاه تسحقها في دقائق معدودة.

    من أجل ذلك، ركزوا مشروعهم على النقطة (2)؛ إذ تعمل مطابخهم الآن على إنضاج طبخة تظاهرات للعبث والتدمير، تظاهرات ليس لها مبدأ، تظاهرات تشبه تشرين المفرغة من القيم الأصيلة، وملأى بالفساد وتضييع القيم الصالحة العليا! كل ذلك لأجل خطف الحكومة من الشيعة، وتسليمها لعملاء هذا المربع الشرير.

    لا يقولنَّ أحد إنَّ هذه الحكومات لا تفكر بالانقلاب العسكري لأنه صعب، وغير مؤهل للنجاح… إلخ، فنحن نقول لكم: كلا، بريطانيا تفكر بهذه العقلية، وليست أميركا، لأنَّ أميركا ليست مع كسر التوازن الشيعي في العراق، لكن بريطانيا معه؛ لذلك كانت بريطانيا راعية تزوير الانتخابات بهذا المستوى الذي كسر التوازن الشيعي، مع ذلك لم تتمكن من تشكيل الحكومة حتى الآن.

    المطلوب هو تأديب كل طرف يفكر بصناعة حالة متدهورة عابثة في العراق، لأنَّ مرحلة الصبر الإستراتيجي انتهت، ودخلنا مرحلة الرد العاصف الفوري المضاعف، وهذه هي لغة المعسكر المنتصر، وعلينا اعتماد هذه اللغة، ونبذ لغة المعسكر المهزوم، نحن لسنا متهمين، ولا نسوِّغ أنفسنا وأفعالنا لأحد، ولا نتموضع في موضع الدفاع، بل نحن مهاجمون.

    ومعسكر الغرب والعملاء، هم المعسكر المهزوم، وهم المتهمون، وعليهم اعتماد لغة المعسكر المهزوم دومًا.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كسِّروا مربع الشر
المشكلة الأصل والمشاكل المفتعلة ..
من الإلف الى الياء الحلقة الخامسة عشر ( الضعف)
آل سعود ومصر
من معاني النصر، الصمود وعدم الإستسلام للعدو..
الثقافة بين التازيم والتكريم
هؤلاء ناكروا النعم وأهل النكد..لنجتنبهم
العراق بين علمنة الحكم وفضاء الإسلام.
إيران تليق ببقية الله
كونوا أحرارا في دنياكم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك