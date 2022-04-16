ماء الوجه لايُباع !!

هادي خيري الكريني ||
-يُحكى أنّ أعرابيًا كانَ يَسكِن بِجوارِ الحَسن بن عليٌ صلوات الله عَنيهُمَا، وقَد أصابهُ الْفَقْرَ والعوز الشَّدِيدِ ..
فَقَالَتْ لهُ زوجته :-
اذهب إلى الحسنِ ع فهو كريم آل البيت ولا يردُ سائلًا.
فقال لها :-
أخجل من ذلك، فقالت إن لم تذهب أنتَ ذهبت أنا ..
فأجابها بأنه سيكتب إليه ، وكانَ شاعرًا، فكتب للحسن ع بيتين من الشعرِ قال فيهما :-
لم يبقَ عندي ما يباع ويُشترى
يكفيكَ رؤية مظهري عن مخبري .
إلّا بقية ماء وجه صنتهُ
عن أن يباع وقد وجدتكَ مُشتري .
وأرسلها إلى الحسن بن علي صلوات الله عيهما ،
فقرأها الحسن ع وبكى ، وجمع ما عنده من مال وأرسله إليه ..
وكتب له :-
عاجلتنا فأتاكَ عاجل برنا
طلاً ولو أمهلتنا لم نقصرِ .
فخذ القليل وكنْ كأنكَ لم تبع
ما صنتهُ و كأننا لم نشترِ .
تامل لسان العرب وعِفّتهم وكرمهم… رائعة..
15/4/2022
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