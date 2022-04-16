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ماء الوجه لايُباع !!


هادي خيري الكريني  ||

 

-يُحكى أنّ أعرابيًا كانَ يَسكِن بِجوارِ الحَسن بن عليٌ صلوات الله عَنيهُمَا، وقَد أصابهُ الْفَقْرَ والعوز الشَّدِيدِ ..

فَقَالَتْ لهُ زوجته :-

اذهب إلى الحسنِ  ع فهو كريم آل البيت ولا يردُ سائلًا.

فقال لها :-

أخجل من ذلك، فقالت إن لم تذهب أنتَ ذهبت أنا ..

فأجابها بأنه سيكتب إليه ، وكانَ شاعرًا، فكتب للحسن ع بيتين من الشعرِ قال فيهما :-

لم يبقَ عندي ما يباع ويُشترى

يكفيكَ رؤية مظهري عن مخبري .

إلّا بقية ماء وجه صنتهُ

عن أن يباع وقد وجدتكَ مُشتري .

وأرسلها إلى الحسن بن علي صلوات الله عيهما ،

فقرأها الحسن ع وبكى ، وجمع ما عنده من مال وأرسله إليه ..

وكتب له :-

عاجلتنا فأتاكَ عاجل برنا

طلاً ولو أمهلتنا لم نقصرِ .

فخذ القليل وكنْ كأنكَ لم تبع

ما صنتهُ و كأننا لم نشترِ .

تامل لسان العرب وعِفّتهم وكرمهم… رائعة..

15/4/2022

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