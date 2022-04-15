متاهة العصبية ونافذة الحرية 

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بدر جاسم || المتاهة مجازياً: هي ارتباك عقلي ناتج من تعدد المسارات الفكرية وطرح دلائل مختلفة دون إظهار حل مناسب؛ العصبية: هي مناصرة و مساندة عصبة(جماعة) سواء كانوا على الحق ام على الباطل. كيف حال الفرد اذا أصبح في متاهة عصبية؟ كلما زاد عدد المسارات الفكرية التي يتبعها زاد بعداً عن منفذ الحرية، تعصب الفرد للقبيلة مع تعصب للأسرة مع يتعصب للقومية يصنع حواجز تمنعه من التحرر، تعدد التعصبات يصبح الشخص فعلاً في متاهة. يخلق حواجز و حدود و عداوة من الأوهام ويميز بلا مقياس، يتبع ما يضره ولا ينفعه، يعبد اصنام من دون الله، يبقى يتخبط في متاهة لا نهاية لها، اذا لم يعد الى صبغة (فطرة) الله التي فطر الناس عليها، لا تفضيل الا بالتقوى، و لا شرف بلا علم، و لا شفاعة بنسب، عندما يدرك ذلك و يتخلى من عصبيته يرى نور الحقيقة. أسباب التعصب هو الابتعاد عن الله سبحانه و الجهل والاطلاع المحدود الذي يؤدي إلى عدم تقبل الآخرين، كذلك النشوء في بيئة متعصبة لأمر ما، على المرء ان يتحرر ويكسر القيود التي وضعت في يديه لحد من حريته، لنا إرث لأهل البيت عليهم السلام في نبذ التعصب بكل اشكاله واصنافه، التوكل على الله وطلب الهداية منه سبحانه حتما سيأخذ بيد الإنسان الى الهدى، هو يقلب القلوب و يهدي من يشاء بغير حساب. المجتمع يُعاني من العصبية لأنها تصنع منه غابة تحكمها القوة، يعلو فيها صوت الجهلة و يتحكم التافه بأمور العامة، للخروج من هذه المتاهة الرجوع إلى مبادئ الدين الحنيف التي تجرد الإنسان من الأهواء، تضع له أسس تعيده إلى إنسانيته التي خلقه الله عليها، هذه المتاهة يُعاني منها الفرد والمجتمع على حد سواء، لنا في الإمام علي عليه السلام مثل أعلى نحتذي به، أسر عمه العباس بن عبدالمطلب رغم النسبية التي بينهم كان المعيار هو الإيمان بالله، فالأمام علي لا تأخذه في لله لومه لائم، لذا علينا مراجعة مواقفنا و التثبت منها للخروج من متاهة العصبية إلى فضاء العدل والانصاف.