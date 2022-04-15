المقالات

تداعيات الباليستي على الإمارات

58 2022-04-15

حازم أحمد فضالة ||   1- البراءة الإماراتية من الحلبوسي، وهو الآن في طور الغيبوبة السياسية. 2- بارزاني يستقبل الوفد الإيراني، ووزير الخارجية العراقي (كردي القومية) فؤاد حسين؛ يزور طهران (قاصِفَة المركز الإستراتيجي للموساد في أربيل باثني عشَرَ صاروخًا باليستيًّا)، وبارزاني يبدأ النزول البطيء من الشجرة، ليتوجه صوب (تحالف الثبات). 3- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تردّ طلب تسجيل تحالف الحلبوسي والخنجر (السُّنَّة) تحت عنوان (تحالف السيادة)؛ لأنه لم يستكمل الشروط الشكلية الواجب توفرها لتسجيل التحالفات السياسية، أي: لا يوجد الآن تحالف رسمي قانوني اسمه تحالف السيادة. 4- بعد إعلان عدم قانونية (تحالف السيادة) السُّنّي المكون من (تقدم، وعزم)؛ لا قانونية ولا شرعية لتحالف اسمه (إنقاذ وطن)، وعلى (إنقاذ وطن) إنقاذ ما تبقى من أطرافه التي قُضِمَت، ومِن ثَمَّ يفكر بشعار إنقاذ وطن! 5- حركة امتداد دخلت مرحلة الهذيان؛ بإعلانها إمكان تشكيلها الكتلة النيابية الأكثر عددًا، وهذا بسبب عدم خبرتها مع (الصفعات) التي حملتها على قفاها مما رفع درجة حرارتها أكثر من (40) درجة! فالواجب عليها استشارة بارزاني والحلبوسي، عن وصفة استيعاب الصفعات دون فضيحة. 6- الإطار التنسيقي (تحالف الثبات)، انتقل -كما قلنا يوم الجلسة الثانية التي طُرِدَ بها ريبر بارزاني- من (الثلث الضامن) إلى ملامسة سقف (نصف + 1)؛ فهو الآن ربما يتمتع بعدد (140) نائبًا.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
َلْيشْهَدِ الثَقَلانِ أنّى ولائي .. "رافضى" 
تداعيات الباليستي على الإمارات
القرار الهمجي الأغرب في العالم:قرار صدام بتطليق المرأة من زوجها  
من الإلف الى الياء الحلقة الرابعة عشر ( الصبر على الاذى )
مـن الإلف الى اليـاء الحلقة الثالثة عشر ( الشُكـر )
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
دعوة من العقل والقلب الى سياسيي الشيعة.
سياسة الالهاء وخلق الأزمات اقصر الطرق للتحكم بالشعوب.
من مفاتيح النجاح في الحياة
گول الساعة بالسبعة 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك