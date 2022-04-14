باكستان وانتقال الصراع من البرلمان الى الشارع..!

محمد صادق الحسيني ||

اطلق عمران خان حراكه الجماهيري مساء أمس من بيشاور عاصمة اقليم خيبر الشمالي بمهرجان مليوني حاشد حيث الثقل الإنتخابي الوطني والديني الموالي له( الشيعي الموالي للمقاومة والسني المعادي للوهابية) كما تقول الاوساط الباكستانية القريبة منه و الذي يقول المراقبون انه سيتصاعد بوتيرة كبيرة في كافة الأقاليم في الايام القادمة..

والتي ستكون محطة كراتشي العاصمة الاقتصادية للبلاد يوم بعد غد السبت حيث الحشد المليوني الاوسع ..

وطبقا لاوساط النخبة السياسية الباكستانية فان عمران وحزبه لم ولن يبلعوا قصة "الانقلاب الابيض" او الناعم الذي جرى ضدهم في البرلمان على يد الاميركان والسفارات الوهابية الخليجية بقيادة الامارات والسعودية بسهولة...

وكما تتوقع اوساط الاحزاب المتحالفة معه فان الباكستان ذاهبة الى حرب ضروس في الشارع ستشكل ضغطا هائلا على الجيش ومؤسسات الدولة العميقة مما سيؤدي حتما الى سقوط حكومة شهباز شريف العميلة للسفارة الاميركية والمستوردة من الخارج كما بات يطلق عليها في الشارع الباكستاني.

*عالم ينهار *

عالم ينهض