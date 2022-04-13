قراءة في مشهد الحرب الروسية بتاريخ 2022/4/14

سلام الطيار ||

مع مرور خمسين يوما على الحرب الروسية في اوكرانيا و بعد حصول متغيرات كثيرة في العمل العسكري و اللوجستي و الخطط الاستراتيجية و السياسية المصاحبة في كلا الجانبين نجد ان التغير الابرز هو ظهور ملامح الحرب العالمية الثالثة على مستويات الاستعدادات السياسية و الاقتصادية و اللوجستية على الساحة الدولية و الامر الثاني سعي اكثر من طرف دولي للاستفادة القصوى من هذه الفرصة سياسيا و اقتصاديا مع دفع البعض منها لاطالة أمد الحرب و كل له غاية و منظور قصير أو بعيد المدى و لكن كمحصلة يمكن قراءة المشهد بالشكل التالي ..

• ربما تحاول امريكا اضعاف اوروبا و توريطها في الحرب لاسقاطها في حبائل مشروع مارشال جديد لاعادة الهيمنة الامريكية بصورة اقوى على اوروبا ولكن بالتأكيد ان الاوروبيين اكثر وعيا هذه المرة .

• شيئا فشيئا و كلما احكمت روسيا الخناق على المدن الاستراتيجية في اوكرانيا تظهر لنا ملامح الحرب العالمية الثالثة اكثر وضوحا و ربما ستكون في اوج وضوحها عند سقوط الجزء الشرقي لأوكرانيا بأكمله .

• الحرب الروسية في اوكرانيا لم تعد بين روسيا و اوكرانيا و انما اصبحت حرب وجود الدول العظمى وما اوكرانيا الا احدى الساحات .

• لذا فبوتين ليس في وارد ارتكاب فضائع في اوكرانيا و خلق مشاكل سياسية و اعلامية فما زال هناك الكثير من العمل .

• بالتأكيد ان احد تداعيات الحرب هو اهتزاز الصورة الامريكية كقوة قاهرة وحيدة في العالم لذا دخل الاعلام الغربي في سفاسف اعلامية للتغطية و لتحويل التركيز الى صور اخرى في المشهد .

• اتهام الفصائل العراقية بدعم الجيش الروسي بالعتاد و السلاح احد هذه السفاسف الاعلامية .

• لانحياز منظمة الامم المتحدة الى جانب مواقف امريكا و بريطانيا تداعيات خطيرة في هذه الحرب وتنذر بنتائج وخيمة على الساحة الدولية .

• الهند بدأت تعيد حساباتها كلاعب مهم على المسرح الدولي و تتصرف كاحدى الاقطاب المرشحة للمرحلة القادمة .

• الصين بدأت تتهيأ للعب دور القطب الاهم القادم اقليميا و عالميا .

• اوروبا بلعت الطعم مجبورة بالوقوف الى جانب امريكا و بريطانيا و هي تحاول تصحيح المسار و اصبحت في موقف لا تحمد عليه فبين ازمات طاقة و اقتصاد و سياسة اضيف لها ازمة قيادة على الساحة الدولية .

• تركيا تحاول ان تكون احد اللاعبين الكبار في المنطقة اقليميا اما على مستوى الاتحاد الاوروبي فلايبدو ان هناك من يهتم لدورها .

• بوتين يحاول كسب الدور التركي الى جانبه ليناور من خلاله سياسيا و تسخيره في المواقف المهمة مقابل الدور الامريكي و الاوروبي .

• عنوان المرحلة القادمة على المسرح العالمي سيكون الشرق قوة صاعدة مهيمنة و الغرب قوة آيلة الى الضعف و ربما الاضمحلال .

• اذا دامت الحرب لشهور قادمة فاننا سنكون امام تحالفات دولية جديدة مختلفة قائمة على اسس و قواعد جديدة وستكون المعاملات المالية و صفقات الغذاء و الطاقة هي الاساس اضافة الى صفقات السلاح اي الحماية الغذائية اضافة للحماية العسكرية .

• ستختار الصين التوقيت المناسب لدخول المعركة و حينها ستكون هي قطب الرحى في المنازلة العالمية القادمة عندما ستختار نوع المعركة و ساحتها .

• اذا كثر الخاسرون في هذه المعارك سواء من المعسكر الشرقي او الغربي فالاتجاه نحو الحرب الكونية سيكون مؤكدا اذ ان جميع الاطراف حاليا تراهن على الربح و لا محل للخسارة .

• بلاشك ان تغيير عمران خان بهذه السرعة كان ضروريا لامريكا للضغط على الهند و لتهديد الدول المارقة المتوقعة للمرحلة القادمة.

• الألاعيب السياسية لما يسمى بالنظام العالمي اصبحت اكثر وضوحا و لم يعد من الصعوبة بمكان من التعرف على الدور الخبيث الماكر لأمريكا و حليفتها بريطانيا ومعهم اليهود في توجيه السياسة باتجاهات تدعم مصالحهم بعيدا عن السلام و استقرار الدول .

• تغيير قائد الجيش الروسي في اوكرانيا سيرغي سويغو و استبداله بالقائد دفورنيكوف و الحاصل على جائزة بطل الاتحاد الروسي لانجازاته و نجاحاته في معارك سورية له دلالاته فأمريكا تفسر الامر على ان تكتيك بوتين الجديد سيتغير و سيعمد جيشه الى اعمال قتل و تدمير اكبر في المدن الاوكرانية . و لكن من جانب اخر يمكن تفسير هذا التغيير بشكل اخر حين نعلم ان سويغو هو احد اهم مؤسسي جيش روسيا الحديث و الشخصية العسكرية الاستراتيجية الاكثر اعتمادا من قبل بوتين في روسيا وقد تكون المتغيرات السياسية الجديدة و التخطيط لدخول فنلندا المتاخمة لروسيا من الشمال الغربي من جهة بحر البلطيق الى حلف الناتو و مؤشرات حرب عالمية ثالثة هي السبب وراء تغيير المواقع القيادية