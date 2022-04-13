خطط الاعداء لقتل بلورات مائك يا عـــراق  

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محمد الابراهيمي || من عجائب اكتشاف العلماء لقوانين كانت مستورة عن العقل البشري على سبيل المثال اكتشف علماء الجيولوجية فاعلية النمل في الارض بحيث صرحوا بأمر في غاية الصدمة قالوا ان الارض بدين النمل تستحيل فيها الحياة .. واثبتوا في ارائهم ان تاثير هذه الحشرة بافرازها الكيميائي داخل التربة تفتتها وتجعلها صالحة للزراعة ولولاها أي النملة تتحول الكرة الارضية الى كتلة صخرية ينعدم فيها النبات والمزروعات كافة ............ وقالوا علماء الجغرافية ان للبلورات المائية اذا لم يترك الماء بجريانه كما اراد الله عزوجل اثرآ في باطن الارض يصل الى درجة تدمير البلدان التي تشاطئ البحار من هذا نعرف موقع عراقنا وعلاقته بعروق الارض من الناحية الجغرافية .... والذي اشتق اسمه بسبب هذه العلاقة التكوينية بينه وبين بقاع الارض من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ولهذا وعلا مرور الزمن اعداء العراق ارادوا قتل كل بلوراته المائية .... ولكن الخطر احدق بهم فانصاعوا مضطرين للسماح بالماء ان يجري كما اراد الله عزوجل .. ياعراقنا الاشم انك اصل الدنـــــــــيا فمن ارضك انطلق انطلق ابوالبشر ادم عليه السلام ومن ارضك وفي ارضك ياعراق سارت ومشت قدمي ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام وفيك ياعراق فار تنور نبي الله نوح عليه السلام . وبعدها عم الطوفان وهلك من هلك عن بينة وحيا من حيا عن بينة ... ومنك يا عراق الصمود ياعراق البلورات صدرت اول لوحة مكتوبة واول قانون لتنظيم حياة البشر لانك قلب الدنيا لانك قلب العالم وكما في الحكمة عن سيد الساجدين والعابدين علي بن الحسين عليهما السلام ( اذا طاب القلب طابت الاعمال وطابت النيات واذا خبث القلب خبثت الاعمال وخبثت النيات ) ولهذا عندما وصل امام المتقين علي بن ابي طالب عليه السلام الى ارض العراق قال لمعاصريه كلامآ يستحق ان يكتب بماء الذهب (سقت اليك سوقآ) بمعنى ان الله امرني ان اصلح العالم باسره ولا يمكن اصلاح العالم الا اصلاح قلبه وهو عراقنا العزيز ... وقبل علي عليه السلام النبي الاكرم صلى الله عليه واله قال للمسلمين عندما سألوا أي بلد لا تفنى نعمه قال عليكم بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق يا ابا الحسن سلام الله عليك وعلى اهل بيتك الطاهرين متى تصلح القلب ؟ وبه يقع الصلاح للارض باجمعها ؟ هي وسكانها ؟ وموجوداتها ؟ فقال لنا في خطبه المعروفه وحكمه روحي فداه العلم علمان علم رواية وعلم دراية فعليكم بعلم الدراية ففيه دواء دائكم فمن هذا العلم نقول : وصل العراق الفاتح الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه واله وهو ابن امير المؤمنين السبط الشهيد ابو عبد الله سلام الله عليه واسس بفتحه المبين على منع العدو من القضاء على بلورات العـــــــــــــــراق وفي باطنه وعلى ارضه الطاهرة فتح الحسين عليه السلام عيون العقل البشري على معنى الكرامة والحرية بما تعني الكلمة من معنى وبعده ابنائه المعصومين عليهم السلام اثبتوا بعلمهم وقيادتهم المؤمنين وعباد الله الصالحين سينهض ابن امير المؤمنين عليه السلام من ارض العراق بعد اصلاحه صلاحآ تامآ وكاملآ ويقول انا ابن علي انا ابن الحسين انا ابن فاطمة انا بقية الله في الارض فهل من مبارز؟؟ فيخضع الجميع طائعين ومكرهين الى دولة العدل الألهي دولة القران دولة محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله دولة علي وابنائه المعصومين جميعآ ولهذا قال امير المؤمنين لمعاصريه انا المهـــــــــــدي انا القائم .... انها صرخة مدوية في الاذان ومصباح نورانيآ للقلوب وعافية تامة الى الاجساد السقيمة للامراض والتعاسة وصلي اللهم على محمد واله الطاهرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ..