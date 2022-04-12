يومية فلم جديد..!

هادي خيري الكريني ||

الصرخية كل اهدافهم هو هدم مذهب أهل البيت وليس هدم القبور !!!

لماذا لايتم اجتثاثهم؟؟

والصرخي عميل للموساد ويقبض الأموال عن طريق أربيل وكل تصريحاته هي تدمير لمذهب اهل البيت والان خطبة جمعتهم بدفع من الموساد لالهاء الشيعة لتمرير مشروع خطير والذي أحدث لغط كبير وهو مد خط نفط البصرة إلى العقبة وبالنتيجة لإسرائيل لان الاردن شقيق إسرائيل هو والشقيقة الكبرى مصر ياخذون النفط العراقي سعر الماء ويبيعوه للشقبقة إسرائيل بسعر مجزي وبفرق لا يقل عن عشرين دولار عن السوق العالمي وإسرائيل من جانبها تجني أرباح هائلة وبهذا تتحقق الشراكة مع العمق العربي والإسلامي الاسرائيلي ....

والشيعة الان دخلوا بدربونة راح يبقون هذا الشهر كله مطاردة الصرخية والصرخية يتحملون هذا عن طيبة خاطر لان لكل شيء ثمن وهاي الجوامع والمكاتب تبنى غيرها ومن أموال العراق وسوف يمرر المشروع والان الجماعة ميتين من الضحك على الثورة ضد الصرخي ويشاركوا بيها !!

السؤال وين اكو هكذا قدرة للصرخية حتى يدوسوا نملة؟؟

مو يهدموا اقدس مقدسات التشيع ؟؟

مجاميع زايعتها الأرض مسنودة ومحمية من نفس الجهات التي تمرر المشروع ..

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

12/4/2022