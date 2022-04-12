رسالة عاجلة الى أبناء البصرة الكرام ..

منهل عبد الأمير المرشدي ||

اصبع على الجرح..

السلام على اهلنا وأحبتنا أبناء البصرة الفيحاء يا موطن الإباء والأصالة والطيبة والكرم . يا من كان لكم شرف إطلاق الرصاصة الأولى بوجه نظام الطاغوت صدام في الإنتفاضة الشعبانية الخالدة كما كنتم في صدارة من لبى فتوى الجهاد الكفائي للسيد علي السيستاني بمواجهة داعش الإجرامي . نعرفكم طيبين النفس ما فوق الطيبة وكرماء الذات الى حد السخاء وجميلين في المعشر وصادقين في النوايا واهل نفس طويل وصبر وحكمة .

لقد أثبتم إن صبركم صبر الحليم اذا غضب كالطوفان لا يبقي ولا يذر فكانت صولتكم لفتح منفذ الشلامجة مع الجارة إيران لفك الحصار وإدخال الفواكه والخضروات بعد ان شاء نظام المبخوت ان يجعلها تدخل من منافذ مسعود البره زاني حصرا وصولا بالجنوب الى الفقر والتجويع تنفيذا لخطة الأعراب وعبيد التطبيع .

ما فعلتموه هو الواجب والمفروض وهو الصحيح لكن ألأوجب وألأفرض وألأصح أن يكون لكم الصرخة الأكبر والغضب الأوجب والأفرض في إفشال مشروع النهب الأكبر لنفط البصرة ومنع تنفيذ ما نصّت عليه اتفاقية المبخوت مع مصر والأردن .

انها اكبر عملية سرقة للثروة العراقية تؤمن مد انبوب لنقل النفط من البصرة الى الإردن ومنها الى مصر و الى حيث ما يشاء زنادقة التطبيع في القاهرة وعمان الى أسيادهم في تل أبيب . مشروع بآلاف الكليومترات على حساب العراق كلفة وإنشاء ونفط وعربون بالآجل للدخول في مستنقع التطبيع وساسة العراق سنة وشيعة وزعماء وقادة ورؤساء لا حس ولا خبر وكما يقول المثل العراقي ( نايم ورجليه بالشمس ) .

احبتنا الطيبين واهلنا الغيارى في بصرة العشائر العربية الأصيلة يا احفاد مالك الأشتر وقتيبة بن مسلم الباهلي وربيعة وساعدة وبني تميم وجيزان وبقية الأعلام من مشايخ وأمراء شهدت لهم ميادين الوغى . اليوم يومكم والصوت صوتكم وانتم اسياد الميدان واصحاب الحق . لقد صبرتم طويلا عن االنهب المشرعن لأموال نفط البصرة حيث يتمتع به سحتا حراما ساسة الشمال في عوائل السلطان ومافيات الفساد في بغداد بدولة اللادولة .

ها هو اليوم نفطكم يسلب جهارا نهارا الى حيث قرر العم سام ولست ادري إن كانت نخوة العروبة للأعراب تفجرت في عروق الكاظمي المبخوت على ابناء العمومة في مصر والأردن ولماذا لم تتفجر في آل سعود الأقرب منا اليهم صاحبة الإحتياطي الأول للنفط في العالم فتمد انبوبا لهم ؟؟

لست أدري ان كان عقل المبخوت الذي لا يمتلك اي صلاحيات بعقد الإتفاقيات الخارجية كونه يمثل رئيس حكومة لتصريف الأعمال اليومية فقط قد تفتق بإبداع من اشاروا عليه بتحقيق انجاز تأريخي للعراق بإضافة انبوب لنقل النفط ونسي او تناسى وجهل او تجاهل ان للعراق انبوب للنفط في ميناء جيهان بتركيا مسخّر منذ سنين لنقل النفط العراقي من كردستان الى كيان إسرائيل كما نسى او تناسى ان للعراق انبوب مغلق على الموانيء السورية وهناك أنبوب وميناء عراقي كامل في السعودية يعود للعراق ملكا وانشاء منذ ثمانينات القرن الماضي.

اخيرا وليس آخرا سادتي الأفاضل يا ابناء بصرة المربد والتأريخ والحاضر نحن بل كل شرفاء العراق ننتظر منكم الموقف المأمول والصرخة الحق والحضور الشجاع في افشال المؤامرة والوقوف بوجه الأدعياء والعملاء والمأجورين والحفاظ على ثروة العراق الكبرى التي إئتمنكم الله عليها ولكم الحق ان تقولو الكلمة الحق ولا نفط بعد اليوم للإردن او مصر ولا اموال من نفط الجنوب الى افواه البره زاني وعملاء الموساد وكلنا معكم ولا تتاسوا بإقلمة الأكراد فحافظوا على راية العراق حتى ان ذهبتم للإقليم ونحن بانتظار البشرى منكم والله ناصر المؤمنين .