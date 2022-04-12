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اذرع الصهيونية تهاجم الشيعة


علاء الزغابي ||

 

حملات اساءة منظمة توجه الى الشيعة، تارة في خطب الجمعة لذراع اسرائيل ( الصرخي ) وتارة من قناة يو تي في التابعة للمطبعين مع اسرائيل .

فرق ضالة واصوات نشاز وفكر منحرف تغلغل في اوساطنا الاجتماعية، قامت هذه الفئة وخلال خطب الجمعه من جوامع الصرخية بوقت موحد، وفي عدة محافظات وجميعها من الوسط والجنوب، توجيه رسالة لا تباعهم  مضمونها هدم اضرحة اهل بيت النبوة عليهم السلام، على من تقع مسؤولية ايقاف هكذا اساءات ؟

قناة يو تي في الخبيثة لمالكها الخنجر وخلال مسلسل تلفزيوني، وهذه ليست المرة الاولى تسيء وتوجه رسائل خبيثة، لتظهر الشيعة وبرمزية العمامة الشيعية بانها تكفيرية وقاتلة، ساعية لتشويه الحقائق ونشر صورة غير صحيحة عن الشيعة، مستغلين فسحة الحرية لزرع الفتن . كذلك على من تقع مسؤولية ايقاف هكذا اساءات ؟

ان ما تقوم به امريكا واسرائيل من تعليب الوعي من خلال دول خليجية، وعن طريق اذرع داخل العراق كالصرخي والخنجر، بصناعة عقول وتشكيلها كيفما تشاء، وتعيد صبها في قوالب تم اعدادها مسبقا وذلك لخدمة اهدافها، وبوجود الاذرع تصل لنتائج عبر شل القدرة على التفكير وتخدير العقول .وإذ كان لوسائل الإعلام كما هو معروف الدور الضخم في تعليب ذلك الوعي الزائف في عقول  الجماهير إلا أن التلفزيون كوسيط إعلامي كان له النصيب الأكبر بعد الإذاعة والصحف في عملية التنميط من خلال بث افكـار غير صحيحة وحقائق زائفه .

ثورة شيعية على مراكز تجمعات الصرخية، وتم العثور على كتيبات ومجلدات تستهدف الرموز الدينية الشيعية ! ( شعجب بس الشيعة )؟ على الرغم من توالي الضربات على الشيعة لاضعافهم، مانراه من وحدة الصف وتكاتف يثلج القلب، وهي فرصة للشيعة قد لا تتكرر لتنظيف هذه الغدد السرطانية  ومشاريعهم المشبوهة .

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