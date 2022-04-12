هاااا شلون انام الليلة وعدنه طلابة وي ال سعود..!  

باقر الجبوري ||

· مرجعية صورني يعطواني !!

احلى شيء من تجيب مرجع من جوبة الغنم اختصاصه بس غنم وصخول !!

زين شتتصور !! جماعته شراح يطلعون !! طبعا .. غنم وصخول واحتمال أكو بيهم ثيران !!

كلنا كان يرى بين الحين والاخر وخصوصا في الزيارات أنتشار مجاميع من الجهلة يقومون بتوزيع وريقات على شكل ملزمة ومكتوب فيها جملة من المواضيع عن ذم التقليد وذم الافتاء او التصدي للافتاء والاجتهاد !ولطالما قلنا انهم من جماعة الصرخي !!

واليوم تتبين الحقيقة للجميع ويضهر الحق حينما قام عدد من المتظاهرين بمداهمة اغلب اوكار الصرخية في المخافظات الجنوبية ولاأقول ( مكاتب ) بل هي اوكار للخفافيش التي تنشر سموم التكفير الوهابي الجديدة بلباس التشييع ومن داخل المذهب نفسه ! وليتبين للجميع وجود المئات من هذه النسخ معدة للتوزيع !!

المضحك في الموضوع ان هؤلاء الجهلة يدعون الى محاربة التقليد وهم انفسهم يقلدون الصرخي ويقولون انه الاعلم والافهم وانه قد يصل الى مرحلة الاقجم!

وكذلك فهم يدعون في هذه الوريقات فضح ما يسمونه بدعة الاجتهاد مع ان مرجعهم يدعي انهم ( مجتهد ) دبل قمارة وارد انكليزي !

والمضحك اكثر من ذلك هو ان مرجعهم الانكليزي يذهب الى ابعد من ذلك بادعائه الولاية العامة والنيابة عن المعصوم !!

هاي وين صايرة ! مو گلنه مرجع مال غنم محد صدگنه !! الف عافية !!

· الصرخي ابن عبد الوهاب !

قبل ايام كنا في حديث انا واحد الاخوة حول الرواية المطرحة عن الامام الصادق عليه السلام ( ما خلق الله انجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت أنجس منه ) ! فذكر لي صديقي انه سمع احدهم وهو يسال احد مراجعنا السابقين ممن توفاهم الله برحمته الله عن هذا الحديث ! والسؤال كان ( ماهو مصداق الناصب لاهل البيت عليهم السلام في هذا الزمان )

يقول فسمعت المرجع يقول ( اقله ان يقول الرجل ان زيارة الحسين عليه السلام هي حرام ) انتهى

واليوم جماعة الصرخي الوهابي يؤدلجون لهم قبور الانبياء والائمة والصالحين تماشيا مع المذهب الوهابي !

السؤال المهم هنا .. اين دور العشائر !!! اين دور الدولة هنا !!! اين دور المثقفين !! اين دور رجال الدين !! لو هاي هم حرية !!!

· تدرون لو ماتدرون !!

القنوات التشرينية منزعجة من انفعالات الموالين لاهل البيت عليهم السلام ضد الصرخية !

باعتبار ان الموضوع حرية رأي وحرية دينية !!! وباعتبار ان الصرخية منتوج وطني حالهم من حال النعالات اللاستيك المعادة !!!

ولو همه انتاج الحملة الايمانية ! يعني انت شايف امام جمعة بهالوكت ما عابر العشرين سنة!!

شنهي السالفة قلة ناس لو هي شنهي ! بس هم صحيح ( من قلة الخيل شدوا عالمطايا سروج)!

الله يطيح حظكم وحظكم النايم يم حظكم !!

· وقفة احتجاجية !!

على منو !! على من يصرح علناً ( اهدموا قبور الانبياء والائمة والعلماء ) والله زحمة من علي ابن ابي طالب !!

زلم الناصرية طبوا بيهم گول !!!! وعود بعدين خل تفصل عشايرهم !!! هاااا شلون انام الليلة وعدنه طلابة وي ال سعود !! شلون النام الليلة !!