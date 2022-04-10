طـــــير ابابيــــــل العصـــــــــــــر 

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محمد الابـــــــراهيمي || قطعا ان اللجوء الى الارادة الالهية عند الخطوب والمحن والشدائد هو موقف الشموخ والسمو والرفعة والعزة وقمة الشجاعة وانصاف العدوا لان لا ارادة على ارادته سبحانه ولا ضربة قلب يخفق ولا طائر يطير ولا زرع ينموا ويثمر ولا نسمة تهب الا بأذنه وقد اذن سبحانه الى عباده المؤمنين والخاضعين بكل جوارحهم وعقولهم .. حيث تفرغ السنتهم عن قوله عزوجل وتتحرك جحافلهم باوامره سبحانه ولا هم ولا غم عندهم الا رضاه تبارك وتعالى وسعادتهم الحقيقية هو النجاح والتأدب بأدابه السامية حيث قال اميرهم صلوات الله عليه ( الهي ما عبدتك خوفآ من نارك ولا طمعآ في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك ) وقال عدله الكتاب العزيز ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيره بأذن الله ) وفي الدعاء ( اللهم اجعلني من جدنك فان جندك هم الغالبون ) وفي كل عصر ومصر الغلبة الحقيقية والنصر المؤزر لجند الله مع الفارق الكبير في العدة والعدد بين جنود ابليس وجنود الحق ... وهذا اليمن الشامخ بأهله الاحرار والذين خاضوا الصراع المرير والقتال العسير ضد اعتا جيوش واضلم منهج تلك القامات العالية والاجساد المتفيلة ولكنها مطأطأت الرؤوس بالذل للفساد والشرك والتدني وخلوها من كل مروؤة ........ ووقف الاشاوس اسد الله وجنده والمليئة قلوبهم بالصدق والعزة والأبى وعندهم ولديهم افئدة ثابتة وعامرة بالثقة بالله عزوجل والايدي على الزناد ليل نهار في شدة من البرد او قساوة من الحر فأنهزم المعتدون في الميدان هزيمة منكرة رغم السلاح المتطور والدعم اللوجستي الكبير والعميق الى شمال الارض وغربها ... والمال الوفير والدعم الشيطاني السافر الذي تعدى كل الخطوط الحمراء وطارت طيور ابابيل العصر الى عقر دارهم فأصابهم الهلع والفزع فاحتاروا بامرهم وذهبوا لاسيادهم صارخين اين قوتكم ؟؟ اين عولمتكم ؟؟ اين حلمكم بصهيون؟؟ اين دولتكم من الفرات الى النيل ؟؟ فأدار الاذلاء ضهورهم ولسان حالهم يقول : ان التاريخ يعيد نفسه نخاف على انفسنا ان نتحول كعصف مأكول انتضرونا رويدآ رويدآ لنخلص اخوانكم الاوكران من مأزقهم ونخلص سادتكم ال صهيون من حيرتهم تطبعوا وطبعوا في عقعقة اعلامية وانتصار مزيف واكاذيب تنطلي وضحك على الذقون ونحن قادمون ...... وجلسوا باصواتهم المنكرة في اجتماع ومؤتمر تشاوري بريادة مجلس الذل والخزي والعار وبتطبيل الطبول وتزمير المزامير بأسم شعب اليمن زورآ وبهتانا كذبآ ونفاقآ شعوذتآ ودجل وباركت لهم انضمة الخزي والشنئان بمجلسهم الرئاسي المزعوم بحياة جديدة حسب زعمهم لليمن واهله .... وجاء الرد من الاشاوس والصادقين من اهل اليـــــــــــــــمن وحاضرتها الشامخة صنعاء ان دجلكم هذا وقع تحت عباءة الشر والخديعة عبائة عائلة معروفة بقلب الحقائق .. بحقدها الدفين على الاسلام المحمدي الاصيل .. وقبلها خاطبهم القائد الشاب أي تلك العائلة الذليلة ال سعود .. ان الجو معكم وان البحر معكم وان السلاح معكم وان صهيونية معكم ولكن اللــــــــــــه معنا ......... من كان مع الله كان الله معه .. يا اهلنا في اليمن يا اخوتنا واعزتنا في صنعاء الشموخ لكم منا كل التقدير والاحترام ونرفع الاكف متضرعين الى الله سبحانه بالنصر لكم ونقول لكم انكم رفعتم رؤوسنا واشعلتم جذوة الامل والسرور واكدتم لنا بالفعل قبل القول ان النصر لنا وان الله عزوجل سيرثنا الارض ومن عليها حيث يقول ( ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ) سلمت ايديكم ايها الاخوة الاعزاء ايها الصناديد يا اصحاب الرؤس الشامخة والشفاه المبتسمة والراضية بقضاء الله عزوجل انكم المنصورون انكم الفائزون انكم الصادقون انكم الثابتون على الحق وابشركم بما بشرنا الله العزيز بكتابه المجيد ( ان رسلنا لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ) مزيدآ من طيور الابابيل على اوكار الخنا مزيدآ من الفكر والقول الثابت مزيدآ من القلوب المفعمة بحب الله عزوجل وحب نبيه الكريم صلى الله عليه واله مزيدآ مزيدآ من الرجوع والاستنان بسنة ال محمد وصلي اللهم على محمد واله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .....