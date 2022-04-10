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سقوط بغداد..أم سقوط الصنم؟! 


يونس الكعبي ||   يمثل يوم التاسع من نيسان عام 2003 حدثاً مفصلياً و مهماً في تاريخ العراق.و كل ينظر الى هذا اليوم من منظاره الخاص ، فالبعض يرى في هذا اليوم عيداً للخلاص من نظام دموي و دكتاتوري جثم على أرض العراق ، و البعض الاخر يراه نهاية فترته الذهبية ممن كان مستفيداً بشكل أو بآخر من النظام السابق. و البعض متألم الى ما آل اليه بلده من خراب ودمار على يد القوات الغازية  ، وبغض النظر عن كل الاراء ، يمثل هذا اليوم يوماً أسود في تاريخ العراق و بسبب السياسات الخاطئة لنظام حزب البعث و عدم معرفة  سياسة المتغيرات والالمام بها آلتي تحدث في العالم ، ادى كل ذلك الى غزو العراق و تقديم الذرائع الى المحتل الاميركي ليدوس بدباباته كل ما يمكن أن تناله ماكنته الحربية في واحدة من أبشع الحروب التي شنت في العصر الحديث. القوات الاميركية و من تحالف معها لم تكن تقاتل الجيش العراقي و انما تصرفت كونها  آلة تدمير  ممنهج للشعب و كل مقدراته ، فلم تترك مكاناً في العراق لم تدمره هذه الماكنة الحربية وكأنها قررت أن تجعل العراق خارج الحضارة الحديثة و ما عجزت عنه الماكنة الحربية أكملته الأيادي الخبيثة و من ساعدها في سلب و نهب كل مقدرات الدولة العراقية تاركةً العراق بلداً مخرباً و مجرداً من كل شيء و فوضى عارمة في كل مكان ، و لاوجود الا لقوات  الاحتلال و مصير مجهول و شعب مشرد و بنادق الأميركان تهين الكبير و الصغير في كل مكان في العراق. في هذا اليوم فقدنا الهوية الوطنية و اصبحنا نبحث عن مكوناتنا و تناسينا أننا شعب يمتد في حضارته الى آلاف السنين ، و اصبحنا نبحث عن عناوين صغيرة ، و بدلاً من ان نواجه المحتل صوبنا بنادقنا لبعضنا البعض لندخل واحدة من أسوء فترات العراق المظلمة و هي صفحة الحرب الطائفية و القتل على الهوية ، و ساعدت على ذلك الفتاوى الوهابية التي وجدت ظالتها تحت الاحتلال الأمريكي و مسوغات وجود هذا الاحتلال ، لتقوم بنفث سمومها ضد أبناء الطائفة الشيعية  و باقي الطوائف التي لا تتفق معهم بأفكارهم الهدامة. أن تسمية هذا اليوم بسقوط بغداد قد يكون واهماً لأن بغداد كمدينة لا تسقط ، فهي شامخة برموزها و معالمها و جوامعها و ازقتها التي تحمل عبق التاريخ ، ويكفي أسم بغداد لتعود الى الذاكرة صور الحضارة و القيم والمثل. و لكن ما حدث هوسقوط الصنم  الذي كان رمزا للنظام الجاثم على أرض بغداد و حول بغداد الى ثكنة عسكرية ضاعت فيها معالمها وملامحها الأصيلة. ما أراده هذا النظام  المسخ هو تحويل الهوية الأصيلة لبغداد الى مرتع للأفكار البعثية واماكن للفساد  و اللهو بعيداً عن الثقافة و الاصالة و الفكر و الأبداع ، وتحولت ساحات بغداد الى تماثيل و جداريات تمجد الصنم بدلاً من أن تمثل هذه النصب تاريخ العراق وحضارته واصبح الصنم  هو الابداع الفني الوحيد الذي ملأ شوارع و مساحات بغداد  ما يهم في هذا التاريخ هو ازالة هذا التاريخ المشوه عن وجه بغداد رغم ان هذا التغيير حدث بالآلة العسكرية الاجنبية ، لأن الشعب لم يكن  يملك الخيار و اختار هذا الطريق بعد ان فقد الأمل في التغيير و أستنشاق هواء الحرية. لنجعل من هذا اليوم عبرة لمن يعتبر و ان التاريخ لا يرحم الطغاة و ان الاصالة تبقى  في رموز  شامخة لا تتغير مع تغير الزمان. 
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