الشهيدة بنت الهدى..ودورها في مواجهة الغزو الثقافي

السيد محمد الطالقاني ||

ان الدين الاسلامي أخذ بيد المرأة وصعد بها إلى حيث مستواها الرفيع الموازي لمستوى الرجل في المجال الإنساني الكريم, وأعطى للمرأة كرامتها الإنسانية, وجعلها في مستوى الرجل في الحظوة الإنسانية الرفيعة , حينما كانت في كلّ الأوساط المتحضّرة والجاهلة مُهانةً وَضيْعَةَ القدر.

واليوم نرى الاستكبار العالمي وبمساعدة عملائه في المنطقة, يسعى لاغراق العالم الاسلامي بالمفاسد الاخلاقية والنتاجات المنحرفة, والتي هدفها مسخ الهوية الدينية والايمانية والتربوية للأمة الاسلامية.

لكن المراة الرسالية الواعية تصدت لهذه الهجمة الاستكبارية, حيث كان لها دورا مهما في مكافحة هذا التيار المنحرف.

ومن النساء المسلمات اللواتي كان لهن دورا في مجابهة هذا التيار المنحرف , شهيدتنا التي نعيش ذكراها اليوم العلوية الجليلة امنه الصدر, التي كانت تؤكد على ان أنّ التبليغ في أوساط النساء يمكن أن يؤدّي دوراً فعّالاً في ‏الصحوة الاسلامية، لذلك اكدت رضوان الله تعالى عليها على عقد الجلسات الدورية النسوية في بيتها استطاعت من خلال تلك الجلسات ان تخلق نساء مؤمنات كان لهن الدور الكبير في نهضة العراق السياسية الجديدة .

لقد اهتمت الشهيدة بنت الهدى (رض) بالجانب الثقافي والتعليمي فقامت بتاسيس مدارس الزهراء(ع) وربطها بالمناهج الحكومية حفاظا على رسميتها مع اضافة دروس في العقائد والتوجيه الاسلامي من اجل خلق جيل اسلامي واع .

واستطاعت الشهيدة السعيدة بنت الهدى من خلال تلك المدارس المكملة للجلسات التي كانت تعقدها في بيتها ان تبني قاعدة اسلامية نسوية مؤمنة كان لها الدور في النهضة الاسلامية الفكرية الجهادية الحديثة, وقد اثبتت وجودها في ساحة الصراع السياسي والاجتماعي من خلال نزولها المباشر إلى الساحة وكان لها دوراً مهما في الوقوف بوجه الغزو الثقافي الغربي والفكر المتطرف المخالف للتعاليم الاسلامية.

ولكن يد الغدر والخيانة البعثية امتدت الى هذه المراة المجاهدة لتنال وسام الشهادة على يد اقذر مخلوقات الله صدام الكافر الذي ارتعش خوفا من وجودها, ولكن دمها الطاهر رسم للاجيال درسا في البطولة والشجاعة وهيهات منا الذله, وبقي تراثها ينير درب المسلمات واصبحت كلماتها منهجا تقتدي به الشعوب في صحواتها الاسلامية