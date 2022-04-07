المقالات

من الإلف الى الياء الحلقة الرابعة ( الثبات )


 

 ( ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربّنا افرغ علينا صبرا وثبّت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) سورة البقرة الاية 250 

الاختبار من السنن الالهية في الحياة الدنيا يمر به الانسان لتقييم مستوى ايمانه فالايمان بين مستقر ومستودع ولاينعكس مستواه الا باختبار يكون فيه الثبات مقياسا ً ، فالثبات هو الاستقرار والمدوامة .

ومن الملاحظ انه مع تقدم الحضارات الانسانية اتسعت دائرة الفتن والتي هي لون خطير من الابتلاءات خاصة مع استيلاء أهل القوة لمناصب الصدارة وحجب اصحاب الحكمة والاستحقاق عنها ومع هذا الاتساع برز مقياس الثبات للتفريق بين الصالح والطالح .

إن المعرفة لم تعد  هدفاً نهائيا ً كونها  خطوة إعتقادية تتبعها  خطوة  تطبيقية وهي الثبات ،  ففي كل تجربة سواء سياسية  او دينية أو علمية يكون الشغف في البداية لعرض المعلومة ومن ثم الاعتقاد بها  ومع مرور الوقت تكون الصدراة  في ساحة التطبيق لمن ثبت على ذلك الاعتقاد . 

في حياة الرسول الاعظم ص كان محور  العمل هو الدعوة الى الاسلام والاعتقاد بمفاهيمه  واثناء النزول الى مستوى التطبيق في بناء مجتمع اسلامي ظهرت بعض الحالات التي سجل  فيها مقياس الثبات درجات متدنية  للبعض ودرجات مبهرة للبعض الاخر .

كان ادق اختبار عاشه المجتمع الاسلامي لحظة  وفاة الرسول  ص  حيث تساقط في ذلك الاختبار  جمع غفير في مقياس ثباتهم ، ومن تلك اللحظة والى يومنا هذا والمقياس متأرجح في مستوياته المتدنية خاصة في الوقت الذي غاب فيه الامام مفترض الطاعة عن رعيته ، فشمس المعرفة ساطعة ولم يعد الوصول للاعتقاد صعبا ً بقدر صعوبة الثبات عليه .

في زمن الانتظار  اصبح الثبات هو  محورالمقاومة للنفس الانسانية وسفينه النجاة في بحر الفتن وهذا ما وصفه امير المؤمنين بدقة في قوله عليه السلام  ( للقائم منا غيبة امدها طويل كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه الا فمن ثبت منهم على دينه  ولم يقس قلبه لطول امد غيبه امامه فهو معي وفي درجتي يوم القيامة )

وفي الاية الكريمة التي تصدرت حلقة اليوم وما يسبقها من احداث في قصة طالوت يتبين فيها مقدمات الثبات فإقامة البرهان العقلي  في الاعتقاد يكون في المقدمة  ومن ثم إسماع القلب والوجدان بما اقرّ به العقل وحثه على الصبر والذي يمثل الثبات المعنوي ومن ثم يأتي الثبات السلوكي  وثبت اقدامنا في اشارة للحركة العملية الواجب اتخاذها ،  لقد كان دعائهم بحق دعاءا ً واعيا ً طالبا ً للثبات وهم بمعية قائدهم  فماذا عن ملامح دعائنا ونحن نعيش غيبة لقائدنا طال امدها !!! .

الهم افرغ علينا صبراً  وثبتا على ولاية اهل البيت عليهم السلام انك سميع مجيب 

      المهندسة بغداد                                                                               

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من الإلف الى الياء الحلقة السادسة ( الحياء )
من الإلف الى الياء الحلقة الخامسة جهاد النفس
من الإلف الى الياء الحلقة الرابعة ( الثبات )
الحوار ثم الحوار فالعراق بذمتكم 
السيد عبد العزيز الحكيم...نهاية رحلة !
مسار التدحرج الجيوسياسي لمحور الغرب في غرب آسيا
استقرار الكهرباء الهدوء قبل العاصفة 
الحرب الاقتصادية على وسط وجنوب العراق
لولا الصيام..!
ماذا يريد العراقيون من البرزاني وزمرته؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك