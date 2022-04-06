عمي! لو همة وطنيين لو احنة شعب جبان.

حليمة الساعدي ||

· رئيس جهاز الموساد يتقاضى سنويا ربع الراتب الشهري لرئيس جمهورية العراق .

جزاهم الله خير، الهكر الايراني فضحوا رئيس الكيان الغاصب ودخلوا على ملفاته الشخصية واكتشفوا مقدار الراتب الي يتقاضاه رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي الي مدوخ العالم وجار شوارب كوووول الرؤساء العرب والاجانب مسلمين وغير مسلمين. ومخليهم عملاء يشتغلون جوه ايده يركعون شعوبهم ويذلوها طاعة لبني صهيون وولاء لهم،

اتخيلوا ان (دافيد دادي برينيع) رئيس جهاز الموساد الاسرائلي وسلفه يوسي كوهين يحرزان منصبا من الاهمية العالمية التي تفوق اهمية رئيس الولايات الامريكية المتحدة؛ يتقاضا شهريا راتب اقل من ١٨ الف دولار بينما رئيس الجمهورية العراقية مابعد ٢٠٠٣ يتقاضا راتبا مقداره اضعافا اضعاف بعشر مرات من هذا الراب شهريا ليش تروح بعيد عجيل الياور صار رئيس للعراق مدة ٦ اشهر يتقاضى راتب تقاعدي يبلغ (9 ملايين و596 ألف دولار)، تضاف لها رواتب الحمايات والمخصصات الأخرى وتخيل هذا الراتب من ٣٠٠٤ الى ان تم ايقافه بمرسوم جمهوري عام ٢٠١٤ ومندري تنفذ لو مثل كول مرة القرارات الي ماتصب بمصالحهم تنضرب بعرض الحائط مجرد يمتصون غضب الشارع.

ونفس الشي راتب مام جلال الطلاباني الذي يبلغ راتبه 12 مليون دولار سنوياً..

وكل إنجازه الي سواه لقاء هذا الراتب الضخم هو عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الجديد أخيراً، التي دامت 17 دقيقة بالكمال والتمام علما انه لازال جاري مع رواتب الحمايات والمنافع الشخصية لعد شعبالك ذولة الاكراد ولد العم سام .

اما راتب فؤاد معصوم فقد بلغ رقما فلكيا لأن بوقته كان مجموع موظفي مكتب رئيس الجمهورية ٤٦ مليون دولااااااااااار وانت قيس. وانوب اجانه ثعلب السياسة الكردية برهومي ياسلام على ابن صالح اسم على مسمى النزاهة تقطر من جبينه، هذا ياعيني يتقاضى راتب وقدره (١٠٠ مليون) دينار عراقي ماعدا مخصصات الضيافة والسفر والعلاج والاثاث وبدلات الايجار والمنح والهدايا ووووووو الى ان ينقطع النفس. ١٠٠ مليون وهو گاعد بكردستان ويدافع عن حقوق كردستان ويتأمر على الوسط والجنوب من كردستان وكلكم تعرفون قصة ثورة تشرين الكبرى التي اطاحت بعادل عبد المهدي وابقت على برهم صالح والحلبوسي لانهم ببساطة شديدة ليسوا هم المستهدفون وانما المستهدف ابناء الوسط والجنوب او ما يسمى بالمكون الشيعي عبيد الاكراد وعمال السخرة لديهم نعم هذي حقيقة ليش نهرب منها ابناء الوسط والجنوب عبيد للاكراد كما كانت الفراعنة مستعبدة لبني اسرائيل يعملون ليل نهار والخيرات والثروات والحصاد والثمار والاموال كلها ذاهبة لخزائن الفرعون الاكبر.

طبعا هسة يجي واحد ويكول شجلبتي برواتب رئيس الجمهورية ليش بقية الرئاسات والوزراء والوكلاء والمدراء والبرلمانيين وموظفين مجلس الوزراء وموظفين البرلمان نزيهين لو رواتبهم قليلة. اشوا اقل راتب موظف بالبرلمان يستلم اربعة ملايين دينار.

صحيح اني وياك اني من اتكلمت على راتب رئيس جمهورية العراق وبهذا التسلسل حتى اريد احرك بذهنك هذا الامر، حتى انت تهاجمني بهذا السؤال حتى تنثار بعقلك هذه الارقام الفلكية للسلطات الثلاث برؤسائا وموظفيها على مدى ١٩ سنه واعدادهم في تزايد كل اربعة اعوام يتكاثرون ويتضاعفون، ورواتبهم التقاعدية جاي تثقل كاهل الميزانية عدا كل واحد منهم حاطلة كم اسم وهمي يتقاضا راتب اضافي من خلاله بحجة الحماية.

مصيبة ياعراقيين وابنائنا الخريجين وحملة الشهادات وحتى الي مكدر يكمل وفشل بدراسته كلهم كاعدين بالبيت وساكتين ونفسيتهم تحولت الى العدائية والشراسة وزادت الجريمة والنصب والاحتيال والطلاق والاطفال متسربين والمتسولين وووو بالمقابل هذي الحكومة المصيبة الي جاي تستقتل من اجل المناصب مو لان يردون يخدموك لا.. لان يردون يسرقون اكبر قدر ممكن من خيرات البلاد وحقوق اهلة وبصراحة هم مجرد مجموعة عطلات لاعلم ولا فهم ولا مشروع وطني كل الي ابدعوا بيه ونجحوا هو تحطيم البلد وجره من خراب الى خراب وحولوا الى فطيسة تنهش بيها الكلاب (دول الجوار).

موبس اني اعرف هذي الحقيقة انتم قبلي تعرفوها لكن للاسف العملاء گدر يمزقون صفنا ويسووه عدة صفوف متناحرة فيما بينها ويشتتون كلمتنا وافكارنا واهتماماتنا.

واتبعوا سياسة صدام سياسة التجويع والترويع. وفهمكم كفاية.

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