المقالات

من الألف الى الياء الحلقة الاولى ( الإحسان )


( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )  سورة الرحمن الاية  31

الإحسان مفهوم يشع نوره من عمق الفطرة الانسانية ، يصطبغ التعاملات العبادية والاجتماعية بأبهى الالوان ، فعندما تكون المعاملة مع الله عز وجل ّ يكون الإحسان بمعنى الإتقان ، اتقان العبودية وتقديمها بأفضل صورة  وهذا المعنى يتحقق مع المنعم الذي لا تدانيه في العطاء فتُحسن اليه بالإذعان بما يربو عن حد التكليف الذي يطلبه منك فيرد لك  إحسان الطاعة بإحسان بمعنى اخر  وهو فعل الخير فيفيض عليك إحسانا ً مختلف الاوجه  يفوق إحسانك المحدد الوجهة ، فهل جزاء من انتهج التوحيد ونطق بالشهادة الا جنة عرضها السموات والارض !! . هل جزاء الإحسان الا  الإحسان .

أما في تعاملات الانسان الاجتماعية فهو وبحسب القدرة المسخرة بين يديه مخير بين ان يقدم الإحسان بالمفهوم الأول ( إتقان العمل ) أو ان يقدمه بالمفهوم الثاني ( فعل الخيرات ) وقد ورد عن امير المؤمنين عليه السلام  ( أحق الناس بالإحسان من أحسن الله اليه وبسط بالقدرة بين يديه ).

الإحسان رحى المنظومة الاخلاقية ومنبع كل خير فهو وعي بصاحب الفضل وردّ جميل للمنعم وإدراك للحق والحقوق المترتبة ولايُخشى عليه الا من آفة القدرة  فآفة القدرة منع الإحسان .

المُحسن اليوم في عالمنا عملة نادرة ، فلقد بلغ الشح اشده من ايسر افعال الخير كإفشاء السلام وصلة الارحام وخدمة الاسرة الى المراتب الاعلى من البذل هذا من باب فعل الخيرات وأما في باب الاتقان فالابتلاء ذاته  فمن يقوم بحد تكليفه في عمله عملة نادرة  ، فما بالك بمن يربو  في عمله  بإحسان ؟!

كل المفاهيم الخيرّة من الفضائل هي ابواب الى الله فتح ابوابها على مصارعها لاستقبال احبابه

( إن الله يُحب المحسنين )  و (إن الله مع المحسنين) 

الا يكفي هذا الحب وتلك المعية للتمسك  بفضيلة ايسرعطائها ان تمد لنا مع الله وصلا ً ؟!!

 

                                                                                           المهندسة بغداد 

                                                                                       1 رمضان 1443  

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من الألف الى الياء الحلقة الثالثة ( التوكل )
من الألف الى الياء الحلقة الثانية ( البصيرة )
من الألف الى الياء الحلقة الاولى ( الإحسان )
هيئة رئاسة ام رئاسة برلمان؟! صراع من اجل السلطة على حساب الشعب. 
معضلة الازمة العراقية وحلولها
التحالف الهجين...
العالم الرقمي ومجتمعنا بعد عقد من الان
من أجل رمضان مهدوي
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
نفحات قرآنية ( 22 )
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 80
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك