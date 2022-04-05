المقالات

العالم الرقمي ومجتمعنا بعد عقد من الان


حيدر الموسوي *||

 

في العقد السبعيني والثمانيني وحتى التسعيني كانت هناك مجموعة ضوابط واعراف وتقاليد تحكم المجتمع

وبعيدا عن الانظمة الحكومية وسلبياتها وايجابياتها

كانت الاجيال الصغيرة  محاطة منذ نشأتها بمجموعة ردع من الذين يقومون بدور المربي فالاب والام لم يكونا كما هو الان مجرد مصرف لاغداق الاموال والانفاق حيال الطعام والملابس والامور الاخرى وكانت الاسرة لا تقتصر على دور الابوين في التربية بل الجد والجدة والاعمام والاخوال والعمات والخالات وكبار العمر من ابناء العم بل ان خرج الفرد الى الشارع فهو محكوم ايضا بضابطة اخرى وهي الحار  ليس مثل جار اليوم المغلق ابوابه

كانت الابواب كلها مفتوحة والجار يكون حاكم ومربي ومراقب وله الحق التدخل في شؤون جيرانه في المناسبات الاعراس ومجالس العزاء وتوجيه النصيحة ومحاسبة اي فرد جديد خاصة فئة الاطفال والمراهقين بحكم تلك العلاقة المتينة حينما يرى سلوكا او تصرف خاطئ

اما على مستوى المدرسة فحدث ولا حرج فكان اسمها التربية والتعليم وليس فقط التعليم بمعنى اخر كان المعلم او المدرس هو المربي الاخر الذي ياخذ دور كبير في تقويم واصلاح التلاميذ والطلاب المشاغبين وله الحق استخدام اقسى العقوبات ايمانا انه احد ابنائه ، وصولا الى الجامعة واساتذتها

المنظومة الحكومية ومؤسساتها هي الاخرى ايضا جهة رقابية حينما ترى ثمة اعوجاج وانحراف مجتمعي تتدخل بمجموعة من القرارات الصارمة والقاسية وتقوم بتنفيذ حتى الاساليب القمعية من اجل دفع هذا الخطر

فعلى سبيل الذكر لا الحصر حينما ظهرت المني جوب التنورة القصيرة جدا كموديل للفتيات قام رئيس الوزراء حينها طاهر يحيى بصبغ ارجل تلك الفتيات بحملة كبيرة في الشارع للحد من تلك الظاهرة والدخيلة على المجتمع

كذلك النظام السابق ورغم دكتاتوريته فقد اوكل في ثمانينيات القرن الماضي مهام ضبط ايقاع المجتمع الى شخصية معينة اعتقادا بقدرته سمير الشيخلي وقتها الذي كان يقوم بقص شعر المراهقين والشباب في الشارع

وقام بحملات مماثلة في سلك التعليم ايضا

هكذا الافراد كانوا محاطين بمجموعة من الضوابط تمنعه من الانزلاق الخطير والوصول الى ما وصل اليه اجيالنا اليوم الذين نرى الانحرافات الخطيرة في سلوكياتهم وتصرفاتهم جيل العالم الرقمي والافتراضي الذي تأثر وفق مبدا العقل الجمعي بشكل كبير بهذه المنصات وبدأت تنتشر حالة من التمرد بين صفوف هذه الفئة متجاوزين كل الاحكام العرفية والاخلاقية اعتقادا انها الحداثة والتقدم وان الزمن الماضي قديم ومختلف ويجب القفز على كل هذه الافكار وتجاوزها

والاسرة صارت فاقدة للسيطرة تماما على ابنائها بل اصبحت متماهية مع كل ما يقوم به الابناء خوفا من ردات الفعل

العالم الافتراضي يسيطر على ذهنية مجتمعنا فالزوجة تجد من الطبيعي المحادثة مع شخص اخر وتشرح مشكلاتها الخاصة والشاب من الطبيعي ان يقوم بذلك

المراهقين خرجوا عن المألوف ولا يعيروا اي اهمية الى من يكبرهم في السن قريب ام بعيد

الدولة ومؤسساتها فاقدة لكل  الاستراتيجيات وان وجدت فهي غير قابلة للتنفيذ  لانها تخشى ايضا من ردود الافعال

وتخشى منصات التواصل وتسقيطها هي الاخرى بفعل وجود جيوش الكترونية قادرة على ان تعصف في البلد وتجعله محرقة 

اننا وفي هذه الفترة الحرجة وفي ظل التفكك المجتمعي والاسري والقبول بالنظر الى كل ممارسة غير مباحة

وعدم التصدي لها فاننا بعد عقد من الان قد نرى كل شيء يحدث طبيعي والمعارضة له تصل الى غض البصر وانتقادها فقط مع من يتفق معنا من المتبقي على الافكار السابقة فقط في جلسات خاصة لا اكثر

 

*مدير مركز القرار السياسي

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معضلة الازمة العراقية وحلولها
التحالف الهجين...
العالم الرقمي ومجتمعنا بعد عقد من الان
من أجل رمضان مهدوي
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
نفحات قرآنية ( 22 )
صقرا حرب أم حمامتا سلام؟!
إعرف عدوك  ..!                                                                                                                                                                                               
الحلبوسي يتنكَّر لمصطلح هيئة رئاسة مجلس النواب..!
الشخصيةُ الكُشاجمية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 80.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك