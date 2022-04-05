الحلبوسي يتنكَّر لمصطلح هيئة رئاسة مجلس النواب..!

حازم أحمد فضالة||
يدعي الحلبوسي عدم وجود مصطلح (هيئة رئاسة مجلس النواب)، في كتابه ذي العدد: (م.ر/ ٢٢٦) المؤرخ في: (٤/ ٤/ ٢٠٢٢)!
لكن (النظام الداخلي) لمجلس النواب يُكذِّب الحلبوسي! علمًا أنَّ المجلس في جلسة يوم الأربعاء الموافق: 30-آذار-2022، برئاسة الحلبوسي، صوَّت على تعديل عدد من المواد في النظام الداخلي؛ ولم تكن مواد (هيئة الرئاسة) من بينها.
مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب:
1- (الفصل الثاني
هيأة رئاسة مجلس النواب).
نقول: ورد المصطلح في النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل الثاني، وهو غير ملغًى حتى الآن، بنظام داخلي بديل، ولا بطعن مرفوع إلى المحكمة الاتحادية العليا.
2- (المادة :9
تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:)
نقول: تذكر هذه المادة (خمس عشرة فقرة) من صلاحيات هيئة الرئاسة.!
3- (المادة :10
يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له أو لهما مجتمِعَين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الهيأة.)
4- (المادة :12
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.)
الخلاصة:
ندعو مجلس النواب إلى إقالة الحلبوسي الذي لم يقرأ الدستور، ولا قانون مجلس النواب، ولا نظامه الداخلي!
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