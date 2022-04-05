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الحلبوسي يتنكَّر لمصطلح هيئة رئاسة مجلس النواب..!

93 2022-04-05

حازم أحمد فضالة||

 

    يدعي الحلبوسي عدم وجود مصطلح (هيئة رئاسة مجلس النواب)، في كتابه ذي العدد: (م.ر/ ٢٢٦) المؤرخ في: (٤/ ٤/ ٢٠٢٢)!

لكن (النظام الداخلي) لمجلس النواب يُكذِّب الحلبوسي! علمًا أنَّ المجلس في جلسة يوم الأربعاء الموافق: 30-آذار-2022، برئاسة الحلبوسي، صوَّت على تعديل عدد من المواد في النظام الداخلي؛ ولم تكن مواد (هيئة الرئاسة) من بينها.

مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب:

1- (الفصل الثاني

هيأة رئاسة مجلس النواب).

نقول: ورد المصطلح في النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل الثاني، وهو غير ملغًى حتى الآن، بنظام داخلي بديل، ولا بطعن مرفوع إلى المحكمة الاتحادية العليا.

2- (المادة :9

تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:)

نقول: تذكر هذه المادة (خمس عشرة فقرة) من صلاحيات هيئة الرئاسة.!

3- (المادة :10

يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له أو لهما مجتمِعَين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الهيأة.)

4- (المادة :12

أولاً:  عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.

ثانياً:  لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.)

الخلاصة:

ندعو مجلس النواب إلى إقالة الحلبوسي الذي لم يقرأ الدستور، ولا قانون مجلس النواب، ولا نظامه الداخلي!

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الحلبوسي يتنكَّر لمصطلح هيئة رئاسة مجلس النواب..!
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