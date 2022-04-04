فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||

١- بارزاني: تحالف الإصلاح الثلاثي اتفق على حق الإقليم بتصدير النفط مستقلا/ واني أكول ليش لا خير فيه!

٢- السعودية الماشافت مسيرات اليمن وصواريخها/ تريدهم يشوفون الهلال!

٣- تره إياد علاوي والمالكي فازوا بمقاعد أكثر/ جا الفوز غير المسبوق شلون!

٤- مشعان يعترف بأخذ الرشاوى/ فيضعه الإصلاح باللجنة المالية!

٥- نواب من (...) يحضرون استهلال الوقف السني ويفشلون في رؤية الهلال/ فيعلن الوقف الصيام!

٦- إذا مدير المدرسة يكفر بالله/ طبيعي الحارس يحولها إلى بار!

٧- حزب البيت الوطني طلع يشتغل لمشرق عباس وامتداد تصوت للحلبوسي/ تشرين عين وصابت أحزابج!

٨- مغردا: أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله/ خاف يقصد إيقاف الاتفاق مع الصين وعقده مع مصر!

٩- صيادلة من كربلاء يحولون تكاليف حفلة تخرجهم إلى سلات غذائية/ وسط استنكار أطباء الدك والركص!

١٠- فد نائب : قرار المحكمة بمنع الإقليم من تصدير النفط مرفوض/ زين وعدم تسليمهم الواردات مقبول!

· سؤال الفنتازيا: لماذا فجأة صار الخنجر خطا أحمرَ

· تقبل الله صيامكم وقيامكم