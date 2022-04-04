فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||
١- بارزاني: تحالف الإصلاح الثلاثي اتفق على حق الإقليم بتصدير النفط مستقلا/ واني أكول ليش لا خير فيه!
٢- السعودية الماشافت مسيرات اليمن وصواريخها/ تريدهم يشوفون الهلال!
٣- تره إياد علاوي والمالكي فازوا بمقاعد أكثر/ جا الفوز غير المسبوق شلون!
٤- مشعان يعترف بأخذ الرشاوى/ فيضعه الإصلاح باللجنة المالية!
٥- نواب من (...) يحضرون استهلال الوقف السني ويفشلون في رؤية الهلال/ فيعلن الوقف الصيام!
٦- إذا مدير المدرسة يكفر بالله/ طبيعي الحارس يحولها إلى بار!
٧- حزب البيت الوطني طلع يشتغل لمشرق عباس وامتداد تصوت للحلبوسي/ تشرين عين وصابت أحزابج!
٨- مغردا: أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله/ خاف يقصد إيقاف الاتفاق مع الصين وعقده مع مصر!
٩- صيادلة من كربلاء يحولون تكاليف حفلة تخرجهم إلى سلات غذائية/ وسط استنكار أطباء الدك والركص!
١٠- فد نائب : قرار المحكمة بمنع الإقليم من تصدير النفط مرفوض/ زين وعدم تسليمهم الواردات مقبول!
· سؤال الفنتازيا: لماذا فجأة صار الخنجر خطا أحمرَ
· تقبل الله صيامكم وقيامكم
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