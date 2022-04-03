رمضانك مع البزاز..!

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عباس زينل|| نحن لا نحتاج إلى (صدمة) لكي نشاهد غيرة أهلنا وأخلاقهم، فإننا تربينا على الغيرة وإحترام الكبير، ولا إلى (فطوركم علينا) للتعاطف مع الفقراء، فهناك الملايين من الكرماء يتصدقون يمينهم لا تدري بشمالهم، ولا إلى برامج فاضحة وحفلات راقصة وصاخبة، ولا مسلسلات وأفلام مخلة بالآداب؛ لنقضي ليالي رمضان المباركة، بل إلى النفحات القرآنية ووجيها بالحسين برنامجا، وإلى دعاء الافتتاح والسمات للشعور بالأجواء الرمضانية الروحية. الوطن كان حيا وقويًا عندما أطلقتم (كمامات الوطن)، بينما أسيادكم الذين يمولونكم قتلوه، فنحن لا نحتاج لبرنامج ظاهره حب الوطن وباطنه خداع؛ لنعلم ونتعلم حب الوطن، نحن قد قدمنا دروسًا وعبر في حب الوطن وعلى جميع الأصعدة، وعندما جعلتم الوطن يصارع ويحتضر؛ أطلقتم(ما مات الوطن)، فقد مات الوطن بقيادة أسيادكم وبتصرفاتهم الشعبوية الرعنة، وبعمالتهم الواضحة وخستهم ونذالتهم، فنحن لا نتعامل مع الوطن حسب ما يملىء علينا؛ بل نتعامل معه بإيماننا ومبادئنا وأخلاقنا وديننا والتزامنا.