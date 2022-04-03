العميل والتبعية هادي العامري !!

باقر الجبوري ||

نعم يا اعزائي فهذا عميل وتبعي لانه كان يقاتل القائد الوطني الشهيد الرفيق ابو عدي !

وكان يقف الى جانب الدولة الجارة ايران ضد ابناء بلده من البعثية والقومية والوطنجية !!

وهذا حاله من حال الكثير من القادة من مختلف طوائف العراق واقلياته وقومياته الا أنهم غير مشمولين بقرار مجلس خيانة الثورة بشأن مصطلح التبعية والعمالة !

فالبرزاني مثلا وهو الذي كان يقاتل صدام وكان يقاتل الجيش العراقي من مشارف محافظة ديالى ووصولا الى حدود ايران وتركيا لايمكن القول انه كان تبعية لتركيا او اسرائيل او لامريكا لان الاسلحة والمعدات والاموال كانت تنزل عليه من السماء عن طريق الوحي !!!

او لان فكرة الاستقلال عن العراق والتي رافقته منذ زمن مصطفى البرازاني الاب كان مجرد فكرة نزلت عليه بقدرة قادر ولا علاقة لاحد من دول الجوار بها !!

وكذلك الطالبانية غير مشمولين !

واياد علاوي غير مشمول !!

وفلان وفلان وفلان ممن كانوا يتباهون بانهم ساعدوا دول اخرى ضد نظام صدام لاسقاطه !!

عزيزي المدحج العراقي ( ابو عقل البشة ) !!

اني ادري انه انت فرحان من يوصفون العامري وغير العامري من الشيعة فقط بانهم عملاء وانهم قاتلوا النظام السابق !!

ولكن سؤالي ... يا حبيبي انت نايم !!

يعني هؤلاء الشيعة لما قاتلوا صدام ونظامه البعثي فهل قاتلوه تبطرا على النعمة !

زين انت سامع لو مسامع ان القائد العروبي الوطني صدام قد اعدم المرجع ( محمد باقر الصدر ) و( اخته العلوية ) لمجرد انه شيعي وكذلك قام بسجن السيد الشهيد محمد صادق الصدر واعدم كل المقربين من باقر الصدر بحجة دعمه لايران !!

اكيد انهم كانوا يقولون عنه تبعي وعميل لايران حسب ( رؤية الهلال البعثي ) الذي كان يحكم انذاك ولازال يحكم بعض عقول السذج والغمان الان ممن يرمون هذه التسميات ليغطوا بانفسهم بدركات محاباة البعثية نحوا فضاء الوطنية الضيقة ( الچوبلس ) !!

ثم عاد فقتل السيد الشهيد محمد صادق الصدر واعدم الكثير من اتباعه حينها وكذلك قبلها قام باعدام الكثير من عائلة المرجع الديني الاعلى وزعيم الطائفة السيد محسن الحكيم بحجة انتماء اخوهم السيد الشهيد باقر الحكيم للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية !

وكذلك اعدم العلماء من بيت الخرسان وبيت القبانجي وقتل العديد من المراجع ومنهم المرجع الغروي والبروجردي ونصر الله المستنبط واخرين !

وليس ذلك فقط !

فلا ننسى قيام اللانظام بعمليات ابادة وقتل وصلت الى حد قصف ( الشروكية الشيعة ) في الاهوار بجنوب العراق والاكراد في الجبال بقذائف الكيمياوي !

وكذلك استخدام الاكراد الفيلية كفئران تجارب في المختبرات الجرثومية باشراف المقبور طه ياسين رمضان !

وكذلك تغييب عشرات الالاف من الشباب الشيعي المثقف بالسجون والتيزاب والمقاصل والمثرامات وفي المقابر الجماعية ( بحجة او شبهة ) ان لديهم شخص من الدرجة السابقة قد يكون منتمي لحزب الدعوة ) العميل لايران !

بالمناسبة ..

فهل كان مقاتلة هذا النظام تبطرا على النعمة !

أو خلافا للوطنية !

واقول لمن لايعلم حقيقة الحرب العراقية الايرانية بان صدام هو الذي بداء الحرب ضد ايران ومن يقول غير ذلك فليراجع قرارات الامم ( المنفلتة ) والتي اقرت بذلك وفرضت العقوبات المالية على العراق لصالح ايران عن تلك الحرب المدمرة !!

ومع ذلك فالعقلاء فقط من يعلمون ان ايران لم ولن تاخذ قرشا من تلك الاموال لانها تعلم ان الشعب العراقي غير مسؤول عن غباء صدام واعوانه !

وهو على عكس مافعلت اقرب الدول العربية لنا حينما طالبت الكويت بكل مستحقاتها من العراق عن حرب الخليج ودخول صدام للكويت !!

بالتالي فلا اعتقد ان هنالك ( عاقل ) او (ادمي ) تجيز له انسانيته الوقوف مع طاغية غبي أو الرضى بقتل جيران مسلمين بدون وجه حق او فقط لارضاء للنفس الصدامية المريضة !!!

بل ان الشرع والعقل وحتى الرجولة تستلزم منا حينها ان نكون ضد صدام وضد نظام صدام وضد من كان يدعم هذا النظام خصوصا وانهم لازالوا يمارسون نفس الدور المشبوه بادامة زخم الحقد والتضليل بين الشعبين الجاريين اعلاميا !

في الخاتمة .

اقول وانا في حيرة من امري واتسائل فماذا سيسمي غماننا ممن يتناغم كلامهم مع نهيق البعثية عن اتباع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من العراقيين وهم يدافعون ويقاتلون مع شخص حجازي سعودي ويعينونه على ابناء جلدهم بعدما يخرج وياتي للعراق لبناء دولته الموعودة !!!!!!!

والله حيرة !

اكيد .. ارجع يبن فاطمة !

تحياتي ...

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