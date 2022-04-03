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هل سيشترك العراق بحرب الفضاء القادمة !؟


عمر الناصر  *||    لو استخدمنا الاشعة الناتجة من موشور العلاقة ما بين الاتحاد السوفيتي السابق واميركا لوجدنا ان اهم حدثين ارعبا الاخيرة هما تجربة موسكو عام ١٩٥٥ في ان يكون لها اول سبق علمي باستكشاف الفضاء، وكان ذلك بارسال يوري جاجارين كأول رجل فضاء استطاع الطيران والدوران حول الارض عام ١٩٦١ على ظهر المركبة سبوتنك ١ ،هذا الحدث كان بمثابة ناقوس خطر وصعقة كهربائية اوجعت الادارة الاميركية في حينها كون الصراخ على قدر الالم ، فسارعت انذاك لعرض تصوير زعمت فيه وصولها الى القمر، لكنه في حقيقة الامر ماهو الا فيلم مفبرك من قبل ناسا وال CIA ، اثبته المخرج السينمائي الاميركي بارت سيبريل الذي تعرض للاعتداء والتهديد بالقتل بسبب كشفه لهذا الموضوع وبحثه الحثيث في مهام "أبولو ١١ "، عندما قام بتقديم ادلة وصور لمواقع الظل الخاصة بالرحلة ولقطات اخرى قدمها لصحيفة "ذي صن" وادعى ايضاً بأن لديه وثائق تثبت بأن ناسا لم تستطيع ارسال رواد فضاء حتى عام ١٩٧٣.  والحدث الاخر نجاح اختبار روسيا لصاروخ ارسلته الى الفضاء في نهاية عام ٢٠٢١ دمرت فيه احد الاقمار الصناعية في احدى المدارات، الامر الذي اثار خوف وحفيظة وانزعاج اميركا، وادعت بأن هذا الانفجار خلف شضايا ستؤثر على حياة اطقم رواد الفضاء الذين يقومون بمهمة علمية واستكشافية، وهذا الحدث يعتبر هو الاخطر والاهم في سباق التسلح ويعد "تهديد وجودي" لاميركا لاستشعارها ببداية اختلال موازين القوى، وبداية انفراد حقيقي لروسيا بالاستحواذ على الفضاء ،واعتبرت بأن هذا التطور بمثابة اشارة تنبيه وتحذير استباقي بأن سباق عسكرة الفضاء اصبح قاب قوسين او ادنى وربما ستكون التكنولوجيا المتطورة لديها في شلل تام، وقد تتحول الى قطع حديد لا فائدة منها اذا ما استمرت روسيا بتطوير تجاربها لاسلحة الفضاء. في ظل كل هذا الوضع المربك نجد العراق ربما يكون له موقف من كل هذه الاحداث في الاصطفاف والدخول الى جانب احدى الاقطاب المتصارعة من الازمة الروسية الاوكرانية، كيف لا وهو الذي كان يتمتع بالدور الريادي وكان له صدارة النفوذ العربي والاقليمي، بل اننا تعودنا على ان يكون له بصمة في جميع الاوقات ،لاسيما في الحروب العربية ابتداءاً من معركة جنين عام ١٩٤٨ ومروراً بحرب اكتوبر ١٩٧٣ وفي سوريا لمحاربة التنظيمات الارهابية هناك مابين عام ٢٠٠٨ - ٢٠١٨، وانتهاءاً بنية متطوعين عراقيين للمشاركة بالقتال الى جانب القوات الروسية ضد اوكرانيا ،ولايستبعد انه سيكون مشارك في يوماً ما بحرب الفضاء التي ربما تندلع في المستقبل على اعتبار بأنه يتصدر اعلى نسبة في الفضائيين بين دول العالم !!!!!    انتهى ..   عمر الناصر || كاتب وباحث سياسي    خارج النص/ ارتفاع كلفة استكشاف الفضاء كانت هي سبب رئيسي لانهيار الاتحاد السوفيتي.

  

 

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