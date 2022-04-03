الى الحثالات الوطنچية !!

باقر الجبوري ||

عمران خان ... صورة طبق الاصل منكم !!

ولكنه أشجع منكم !

لم يساوم ولم يداهن ولم يجامل ولم ينبطح ولم يطمر رأسه بالتراب كما تفعلون !

قالت له أمريكا انها تريد بناء قواعد عسكرية في باكستان وكأن الباكستان ولاية امريكية مع انها تملاء كل مفاصل القوات المسلحة ووزارات الحكومة الباكستانية كما في العراق بحجة ( التدريب ) !

فوقف بوجههم بكل صلافة وشجاعة ورفض طلبهم !

فهوا يعلم خواتيم هذا المطلب !

اوكرانيا جديدة !!

وحروب جديدة في المنطقة نيابة عن امريكا .

المضحك في الموضوع ان ما يحدث في الباكستان هو نسخة مستنسخة مما يحدث الان العراق !!

يا سبحان الله فالحكومة نفس الحكومة والبرلمان نفس البرلمان والمجتمع نفس المجتمع . فالكل منقسم بين موالي للامريكان على حساب وطنه وحكومته ومستقبل شعبه وهم الصقور الوطنچية وبين رافض للذل والهوان والعبودية وهم التبعية والذيول !

وشتان بين مايصفون !

والامر المضحك الاخر ان الاسلوب الذي استمكنت منه امريكا في الضغط الان على حكومة الباكستان هو نفس الاسلوب الذي اعتمدته وتعتمده الان امريكا في العراق !

اليوم اصبح عمران خان وكما يصوره بعض مرتزقة الامريكان في البرلمان الباكستاني مجرد خائن لبلده والسبب عدم قبوله بمطالب الامريكان الاستفزازية !

اعتقد ان هذا جزاء كل بلد ادخل الامريكان تحديدا الى بلده بحجة الاعمار او تطوير العلاقات او الارتباط بالمحور الامريكي !

وقد يقول قائل ان العراقيين لم ياتوا بالامريكان الى العراق !

واقول نعم !

فامر كائن لامحالة منه في العام ( 2003 ) وكان دخول الامريكان حتميا الى العراق بحجة اسقاط صدام ونظامه ولكن الرضى والقبول بتواجدهم في العراق حتى بعد هذه السنوات الطويلة هو ما سيوصلنا الى الاسوء ولعل اسقاط السيد عبد المهدي كان وكما يعلم الجميع بتدبير امريكي وادوات امريكية ولاسباب كثيرة تمس مصالح الامريكان في العراق والمنطقة حتى وان كانت هي من مصلحة العراق !

ولعل المهزلة الاكبر هي القبول ببقاء القوات الامريكية الان في العراق مع تغيير العنوان من قتالية الى تدريبية ليضحكوا بذلك على العقول التافهة التي تؤول لهم مايجتهدون فيه من افكار للبقاء في العراق !

وبالتالي نرى ان امريكا قد اصبحت الحاكم الشرعي واصبح ابناء بلد مجرد طراطير !!

باكستان والعراق وافغانستان واوكرانيا وووالخ .

نعم انها صورة طبق الاصل !

فمتى سياتي دوركم يا عملاء امريكا في العراق !

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