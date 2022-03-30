اليمن/ مبادرة المشاط او طائرات الصماد..! 

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هاشم علوي || قبل ثلاثة ايام اعلن رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط مبادرة تعليق العمليات العسكرية الهجومية ضد تحالف العدوان وادواته سواء بالعمقين السعودي والاماراتي اوبالجبهات الداخلية، قبل يومين وخلال لقاء قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين بقيادات الدولة والعلماء بمناسبة قدوم شهر رمضان اكد على مبادرة الرئيس المشاط وقال انهم سيندمون سيندمون خصوصاً بعد عملية اعصار اليمن الثالثة لكسرالحصار التي استهدفت ارامكوا. واعلام تحالف العدوان قال ان تحالف العدوان اعلنت وقف اطلاق النار لانجاح مشاورات المرتزقة واخراج اليمن من الازمة كماقيل،والبحث عن ارضية مشتركة،طبعاً انطلقت مڜارورات المرتزقة بالرياض عاصمة العدوان والقيت كلمات امين عام مجلس التعاون الخليجي ومبعوث الامم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة الامريكية وغيرهم اضافة الى خمسمائة مرتزق يمني جميعهم يتشاورون ويتشاورون حسب اجندات تحالف العدوان التي شنت السعودية وقادت تحالف دولي لسبع سنوات وكأن العدوان شنته على الشعب اليمني دولة بركينافاسوا وليست السعودية والامارات وامريكاواسرائيل وبريطانيا،الملاحظ ان المشاركين بالمشاورات هم من نراهم بالشاشات على مدى سبع سنوات يحرضون على القتل والتدمير والحصار على الشعب اليمني وتلك المكونات الادوات التي تمولها وتسلحها وتدعمهاوتحركها دول الخليج وهذه المشاورات تذكرنا بمؤتمرالرياض الذي جمعت فيه السعودية المرتزقة قبل سبع سنوات لشرعنة العدوان والان جمعتهم من عواصم تحالف العدوان لايجاد مخرج لانهاء خدماتهم لدى تحالف العدوان،وتحاول دول الخليج تصوير العدوان على انه ازمة يمنية يمنية وتسميها ازمة واطرافها يمنية متصارعة تريد ان تصلح بينهم وتوحد صفهم تحت مظلة الخليج واستنادا الى مرجعيات العدوان الثلاث التي داس عليها الشعب اليمني باقدامه وتجاوزها ورفضها والتي شرعنت العدوان والحصار والاحتلال. المرتزقةالتافهين الخونة انتهت صلاحياتهم وسيمنحون بدل نهاية الخدمة في هذا المؤتمر المهزلة ولن بستطيعوا ان يقدموا للسعودية وتحالفها اكثر مماقدموه كأدوات تستخدم بالمال ولاتمثل الشعب اليمني الحر المجاهد الصابر المنتصر،تلك الوجوه التي اغدق عليها بالمال ظهرت باهتة المواقف وهزلية الحضور فجميعهم بالمال حضروا ومن اجله يتشاورون!!!!! فعلى ماذا يتشاورون وكيف سيتشاورون وماذا سيخرج به تشاورهم؟!!! المرتزقة يدركون ان تحالف العدوان غارق في مستنقع هم ساهموا باغراقه وبهم ومعهم غرق ويبحث عن قشة نجاة تحت اي مسمى دون اعلان الهزيمة فهل سيقول المرتزقة ان الحل العسكري هوالمخرج لاعادتهم وشرعيتهم لحكم اليمن وهذا مالم يحقق خلال سبع سنوات ام انهم سيقولون ان الحرب وصلت لطريق مسدود وان صنعاء اصبحت اقوى من كان بداية العدوان؟ وهل سيحمي السعودية هذا التشاور مادام عدم الجدية حاضر لدى جميع الحاضرين بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الاجنبية من اليمن والولوج في مفاوضات يمنية ممثلة بصنعاء كطرف والسعودية والامارات كطرف حتى يتحقق الامن للجميع اما التباكي على مصادر وامدادات الطاقة واستجداء العالم وتحويل الانظار باتجاه ايران وعدم الاعتراف ان هزيمة مزلزلة انزلتها صنعاء بتحالف العدوان السعوصهيوامريكي وكأنهم خجلون ان يقولوا هزمنا الحوثي. عمليات الالتفاف على مبادرة المشاط حذر منها السيدالقائد وعمليات اعصار اليمن لكسر الحصار ستستمر ان لم يرفع الحصار لان الحصار عدوان اشد واخطرمن العدوان العسكري وعلى السعوديةان تعي ذلك ومالم يتوقف الحصار وتدخل سفن المشتقات النفطية ميناء الحديدة ويتم دخول الناقلات النفطية والغازية المحتحزر من قبل ادوات تحالف العدوان في اطراف محافظة الجوف فان عمليات اعصاركسرالحصارمستمرة ولتحالف العدوان الخياربين مبادرة المشاط او صواريخ وطائرات الصماد. اليمن ينتصر..العدوان يحتضر الحصار ينكسر حملة اعصار اليمن عملية اعصار اليمن ولعاقبة للمتقين. الله اكبر..الموت لامريكا..الموت لاسرائيل..اللعنة على اليهود..النصر للاسلام.