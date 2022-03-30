قالها الخُميني العظيم.

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مازن البعيجي || قالها يوم كانت أمريكا تمثل العظمة الحقيقة بطغيانها والجبروت والقوة، لكن كيف قالها؟ وكيف نظرها من وراء عشرات السنين؟ يراها تسقط وتتهاوى اصولها المصطنعة والوهم الذي يراه من لا دين لهم حقيقة! حتى قال؛ أمريكا طبل فارغ، وقال؛ أمريكا نمر من ورق. لكن الذي لم يكن خُميني الفكر والنهج لن يستطيع مواكبة ما يجري ونبوءة روح الله الخُميني والخامنائي المفدى تتحق في سحق الطغيان والظلم، حتى ازيحت هذه الغدة البغيضة من على قرار الأرض والعالم، لكن الغريب أن يهرول كثير من المسلمين والعرب وبعض الشيعة إلى محاولة إنقاذها والوقوف حائط تستند عليه مع غرقها وهلاكها! ولا أعرف لهذا الدفاع عن مشاريعها من قبل شيعة العراق علة أو سبب مقنع غير أنها حسن وسوء العاقبة الواضح! ايها الإخوة الأمور تتهيأ إلى نهايات معلومة محسومة على يد فقهاء، علماء، مراجع، وكلاء عن ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونتجه إلى لملمت النصر في كل بقاع المجاهدين، من يحاولون النفخ في رئة أمريكا التي يخنقها غبار الهزائم إنما هؤلاء ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ) الكهف ١٠٤ . ويكفيك بنظرة سريعة إلى نشرة الأخبار لتعرف أخبار المحور التي ترفع الرأس في كل مساحة الصراع الاستكباري الإسلامي المحلي والإقليمي والدولي ببركة قائد سفينة الصراع الخامنائي المفدى.. وقد خاب من افترى! "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر ..