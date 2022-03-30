المراحل التدريجية لانكسار بلاسخارت في الانتخابات العراقية

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حازم أحمد فضالة || المراحل: 1- الاعتصامات والتظاهرات السلمية الرافضة للنتائج المزورة للانتخابات المُبْكرة 2021، إذ أثبتت هذه الاعتصامات حيوية الشعب العراقي، وحجم الوعي الذي يتمتع به. 2- أخفقت الكتلة الصدرية في القدرة على إعلان الكتلة النيابية الأكثر عددًا في مجلس النواب، والمحكمة الاتحادية تركت أمر تشكيلها مفتوحًا إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية. 3- كروز (358)! 4- قصف الإمارات (أبوظبي) بالصواريخ الباليستية والمُسيَّرات اليمانية، وهنا أُطفِئت بلاسخارت؛ لأنها قرأت الضربة قراءة الخبير الحصيف، وأرخت قبضتها عن مفاوضات تشكيل الحكومة. 5- قصف الإمارات (أبوظبي، دبي) بالصواريخ الباليستية والمُسيَّرات اليمانية. 6- قصف الإمارات بمُسيَّرات ألوية الوعد الحق - أبناء الجزيرة العربية. 7- الحلبوسي يخسر محاولته تعطيل دور رئيس الجمهورية الحالي د. برهم صالح، لأنَّ برهم لم يعد ضمن التحالف الثلاثي، وحصل برهم على قرار من المحكمة الاتحادية العليا لمواصلة مهامه رئيسًا. 8- المحكمة الاتحادية العليا، تمنع انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية الآن ومستقبلًا؛ بسبب افتقاده للسمعة الحسنة. هوشيار زيباري مرشح التحالف الثلاثي. 9- المحكمة الاتحادية العليا، تحكم بإلغاء قانون النفط والغاز البارزاني رقم (22) سنة (2007). 10- التحالف الثلاثي: بارزاني، الحلبوسي، سيد مقتدى؛ يخسر محاولة عقد جلسة نيابية يوم السبت الموافق: 26-آذار-2022 لانتخاب ريبر بارزاني رئيسًا للجمهورية؛ إذ لم يحققوا النصاب الذي يتطلب (220) نائبًا حدًّا أدنى! 11- بلاسخارت غادرت الساحة وهُزِمَت إلا من بعض الهمسات واللفتات! تاركةً التحالف الثلاثي يتمرَّى في الفنجان! الخلاصة: الثلث الضامن يقترب من النصف + 1 وهذا مصير من لا يقرأ، ومن لا يتواضع للمتغيرات الإستراتيجية؛ ليحجز لنفسه مكانًا في قطار التسويات قبل حجز الحُجرات كلها.