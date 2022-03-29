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حكاية الرجل الشجاع ومعركة الرهاب الروسي...


محمد صادق الحسيني ||

 

رجل شجاع رأى فتاة في أمريكا يهاجمها نمر ، فقتل النمر .

فكتبت الصحف :

مواطن أمريكي ينقذ فتاة من نمر متوحش !

فقال الرجل : أنا لست أمريكياً

فكتبت الصحف :

 أوروبي شجاع ينقذ فتاة أمريكية من نمر متوحش !

فقال الرجل : أناعربي مسلم و لست أوروبياً .

فكتبت الصحف :

إرهابــي يقتل نمراً بريئاً كان يلعب مع فتاة !!!

هكذا روج الغرب عداءه للعرب والمسلمين باستمرار...

وهاهم اليوم يروجون ضد روسيا المشرقية بنفس الطريقة...

ظلوا يحشدون الراي العام الاوروبي ضد روسيا حتى صنعوا روسيا فوبيا في انحاء الغرب ..!

*وعندما قرر الرجل الشجاع فلاديمير بوتين ان يضع حداً للنمر الاميركي المتوحش *

انطلاقاً من اوكرانيا واطلقت روسيا  عمليتها الدفاعية المقدسة دفاعاً عن قوميتها وامتها السلافية ودينها الارثودوكسي القويم

ضد الانجلو ساكسون البيض العنصريين والنازيين الجدد،..

قالوا : ان روسيا جاءت  لتغزو وتجتاح ولتحتل اوكرانيا وتقتل الاوكرانيين الابرياء...!

*فماذا انتم فاعلون ايها القتلة في اوكرانيا منذ ٨ سنوات * على الاقل... وانتم تدربون وحوشكم من دواعش اوروبا من كتائب آزوف وسواهم من المرتزقة على فنون قتال المدنيين وتفجير البنايات الاهلة بالسكان  واخذ الاسرى جماعات جماعات لتعذبوهم وتقتلونهم..!؟

ومن قبل ذلك ومن بعد ، عشرات مختبرات تصنيع الاسلحة الجرثومية في اوكرانيا وجورجيا وعشرات البلدان الاخرى حول العالم لقتل اكبر عدد من سكان الكرة الارضية ... عملاً بتعليمات كيسينجر التي كشف عنها الستار في العام ١٩٧٤ بعد ان كانت وثيقة سرية توصي بالقتل الجماعي الممنهج للتقليل من سكان العالم الثالث

 حتى يحلو الجو ويصفو للاوليغارشية العنصرية البيضاء الملتفة حول المليارديرات المتوحشين من امثال جورج سوروس وغيره من صناع الثورات التخريبية الارهابية الملونة..!؟

وعيك _ بصيرتك

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