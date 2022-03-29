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كلاوات..الى لجنة تقصي الحقائق..!


باقر الجبوري ||

 

العم ماكنزي يعترف علنا ان الضربات الايرانية هي رد على الضربات الاسرائيلية وان اسرائيل تستخدم الاراضي العراقي لضرب ايران !!!

اعتقد ان كلامه عربي فصيح وافصح من كلام الاكراد الذين كذبوا عليكم في اربيل !!!

طبعا هذا ليس كلامي ولاكلام الولائيين بل هو كلام العم ماكنزي والناشر ليس الولائيون بل هي قناة الشرقية رائدة التطبيع بقيادة اية الله البزاز !!!

وكما قال عبود ( ادري شوكت تهتز الشوارب ) !!

يعني معقولة النائبة مها الدوري تعلم ان اسرائيل منعت اعمار مدينة الصدر وهي في وسط بغداد وقد صرحت بذلك علنا وفي المقابل فانتم ومن وجه بارسالكم لاترون عمالة الساسة الاكراد لاسرائيل !

الم تشاهدوا فيدوهات الاسرائيليون وهم يملأون شوارع كردستان العراق أثناء احتفالاتها باقامة الاستفتاء الانفصالي عن العراق !

الم تشاهدوا الاعلام الاسرائيلية وهي ترفع في كردستان !

الم تشاهدوا صور جواسيس اسرائيليون مثل ( برنارد ليفي ) وغيره وهم من الدرجة الاولى وهم يلتقون بقيادات كردية في اربيل !

العالم كله يعلم وانتم لاتعلمون !

الحقيقة انني متعجب ومندهش !

ادري اتتوا وين عايشين خالي !

والله عيب

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